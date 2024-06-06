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06 Haziran 2024 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 11:52:00

Birbirinden farklı 11 film seyirciyle buluşacak!

Kaynak: AA

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Bu hafta komediden drama, korkudan aksiyona birbirinden çeşitli 11 yeni film seyirciyle buluşacak.

"Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç"

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.

"Hit Man"

Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı.

Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

"Miller'ın Favorisi"

Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol aldı.

"An"

Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.

"Teorem"

Erman Er'in çektiği, Gencer Güvercin, Sadi Celil Cengiz ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Teorem", bir gün eşi ve annesi dahil hayatındaki hiç kimse tarafından tanınmayan ve bu duruma anlam veremeyen bir adamın yaşadıklarını odağına alıyor.

"Sihirli Ormana Yolculuk"

Şiar Zaim'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Sihirli Ormana Yolculuk", gizemli ve sihirli bir ormanda bir hazinenin peşine düşen beş arkadaşın yaşadığı serüveni beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın korku filmleri

Oliver Park'ın yönettiği "Adak", borçlarını ödemek için türlü planlar yapan bir adamın ve ailesinin başına gelen korkunç olaylar etrafında dönüyor.

Dakota Fanning, Georgina Campbell ve Olwen Fouere'nin oynadığı, Ishana Shyamalan'ın filmi "Gözcüler", 28 yaşındaki sanatçı Mina'nın İrlanda'nın batısındaki bir ormanda mahsur kalmasını işliyor.

Anastasiya Budakva'nın çektiği "3. Gece Habis", depremden sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen genç bir kızın yaşadığı kabus dolu günleri anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Popüler bir voleybol animesinden uyarlanan Japonya yapımı "Haikyu!! The Dumpster Battle", voleybolda ustalaşmış iki rakibin birleşip diğer bir takıma karşı mücadelesini ele alıyor.

Avustralya yapımı anime film "Combat Wombat", kocasının ortadan kaybolmasının ardından çocuklarını tek başına büyüten ve güçlü karakteriyle tanınan bir kadının kasabanın gözdesi olmasını odağına alıyor.

Etiketler : sinema vizyon film
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