‘Bir Tutam Karanfil'e en iyi film ödülü

Festivale Türk oyuncu Vildan Atasever, İspanyol yönetmen Judith Colell, Mısırlı oyuncu Ghada Adel, Faslı yönetmen Hasan Benjelloun ve İtalyan yönetmen Daniele Vicari gibi çok sayıda isim konuk oldu. Festivalde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü "Kırmızı Balıklar" filmiyle Celile et-Telmesi kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülüne ise "Safe Place" filmiyle Hırvat aktör Juraj Lerotic layık görüldü. Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği Türk filmi "Bir Tutam Karanfil" ise "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.