VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri"
Putin'in akıl hocasından Avrupa'ya uyarı
Esir takasında dikkat çeken ayrıntı!
Ermenilerden 110 sene sonra gelen itiraf
Sırp çete lideri öldürülmüştü! 1.5 milyon Euro'luk vahşet
30 milyonu aştı! Bakanlık turizmde dikkat çeken rakamları paylaştı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi 7 ayda yüzde 143 arttı
Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor
Türkiye'nin küresel ölçekteki diplomasi trafiği
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı 500 bine yaklaştı
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
"Devran-ı Şerif"
Berlin'de bir ilk
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Tüm emeklilik sistemi değişiyor
ABD'ye karşı hamle! Rusya'dan sürpriz KKTC kararı
Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Kılıçdaroğlu adaylık için gizli görüşme yapıyor
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Yüz Yüze Türkçe Kurslarina Yoğun Talep
Doğudan batıya etkili diplomasi
Rusya iddiaları reddetti
Rus-Ukrayna barışı için yine devreye gireceğim!
Köşeye sıkışan Putin artık daha tehlikeli
Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
23 Eylül 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 14:30:00

Bir müzik devinin arşivinden

ABONE OL

Ömrünü müziğe adayan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış bir isim.

Cumhuriyet devrinin inişli çıkışlı Türk müziği politikalarına tanıklık etmiş, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda rol üstlenmiş bir öncü.

Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan isimlerden biri.

2018 yılında Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Atlığ, yetiştirdiği sayısız öğrenciyle, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında en büyük katkıyı verenlerden.

Klasik musikiyi sevenler için sevindirici haber TRT'den geldi; Atlığ'ın arşivi bundan böyle her cuma, saat 22:00'de TRT Nağme'de müzikseverlerle buluşacak.

Hayatı musiki çevresinde şekillenen Atlığ, takdir edersiniz ki hazine niteliğinde bir arşive sahiptir ve bu hazineyi paylaşıyor olması da kadirşinaslıktır.

Koro şefi, ses sanatçısı, aynı zamanda müzik araştırmacısı Atlığ, musiki ile medeniyet arasında bağ kuran bir düşünce adamıdır aynı zamanda.

Atlığ Hoca, klasik müziğimizin felsefe, inanç ve mimari dahil kültürel kodlarımızla çok yakından ilgili olduğunu düşünür.

Ona göre milli kültürün iki büyük unsuru; güzel Türkçe ve musikidir.

Sohbetlerimizden birinde, bu iki büyük kıymetin (Türkçe ve musikinin) uğradığı erozyonla ilgili endişelerini dile getirmişti.

'Benim ölçülerime göre güzel Türkçemiz ve klasik musikimiz popüler kültürün yozlaştırma etkisinde kaldı. Gençlerin çok dar bir kelime hazinesi var. Aydınların müzik bilgisi ise kıt... Oysa bir Dede Efendi'yi, Itri'yi tanımak çok önemli'

Yahya Kemal'in dediği gibi, 'Çok insan anlayamaz eski musikimizden/Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.'

TRT Nağme'deki programda Nevzat Atlığ'ın hazine sandığından çok özel arşiv kayıtları dinleyicilerin beğenisine sunulmuş olacak.

Prof. Atlığ'ın arşivinde, Üniversite Korosu, Küçük Koro, Radyo Klasik Türk Musikisi Korosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kayıtları yer alıyor.

Program aynı zamanda 'radyo.trt.net.tr' adresinden de takip edilebilecek.

Bu arada Nevzat Atlığ gibi bir müzik devini yakından tanımak isteyenler için önemli bir adres de nevzatatlig.com internet sitedir.

Burada Hoca'nın biyografik bilgileri, belgeselleri hatta hakkında yazılmış kitapların PDF'leri bile var.

BEDİR ACAR

Etiketler : nevzat atlığ necip fazıl saygı ödülü bedir acar
Kaybettiği oğluna seslendi

Kaybettiği oğluna seslendi
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Üç günde 10 bin kişilik buluşma
23 Eylül'de hesaplaşma vakti

23 Eylül'de hesaplaşma vakti
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
103 bin liralık oturuş

103 bin liralık oturuş
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes