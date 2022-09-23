Bir müzik devinin arşivinden

Cumhuriyet devrinin inişli çıkışlı Türk müziği politikalarına tanıklık etmiş, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda rol üstlenmiş bir öncü.

Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan isimlerden biri.

2018 yılında Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Atlığ, yetiştirdiği sayısız öğrenciyle, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında en büyük katkıyı verenlerden.

Klasik musikiyi sevenler için sevindirici haber TRT'den geldi; Atlığ'ın arşivi bundan böyle her cuma, saat 22:00'de TRT Nağme'de müzikseverlerle buluşacak.

Hayatı musiki çevresinde şekillenen Atlığ, takdir edersiniz ki hazine niteliğinde bir arşive sahiptir ve bu hazineyi paylaşıyor olması da kadirşinaslıktır.

Koro şefi, ses sanatçısı, aynı zamanda müzik araştırmacısı Atlığ, musiki ile medeniyet arasında bağ kuran bir düşünce adamıdır aynı zamanda.

Atlığ Hoca, klasik müziğimizin felsefe, inanç ve mimari dahil kültürel kodlarımızla çok yakından ilgili olduğunu düşünür.

Ona göre milli kültürün iki büyük unsuru; güzel Türkçe ve musikidir.

Sohbetlerimizden birinde, bu iki büyük kıymetin (Türkçe ve musikinin) uğradığı erozyonla ilgili endişelerini dile getirmişti.

'Benim ölçülerime göre güzel Türkçemiz ve klasik musikimiz popüler kültürün yozlaştırma etkisinde kaldı. Gençlerin çok dar bir kelime hazinesi var. Aydınların müzik bilgisi ise kıt... Oysa bir Dede Efendi'yi, Itri'yi tanımak çok önemli'

Yahya Kemal'in dediği gibi, 'Çok insan anlayamaz eski musikimizden/Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.'

TRT Nağme'deki programda Nevzat Atlığ'ın hazine sandığından çok özel arşiv kayıtları dinleyicilerin beğenisine sunulmuş olacak.

Prof. Atlığ'ın arşivinde, Üniversite Korosu, Küçük Koro, Radyo Klasik Türk Musikisi Korosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kayıtları yer alıyor.

Program aynı zamanda 'radyo.trt.net.tr' adresinden de takip edilebilecek.

Bu arada Nevzat Atlığ gibi bir müzik devini yakından tanımak isteyenler için önemli bir adres de nevzatatlig.com internet sitedir.

Burada Hoca'nın biyografik bilgileri, belgeselleri hatta hakkında yazılmış kitapların PDF'leri bile var.

BEDİR ACAR