‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' Türk Telekom Açık Hava Konserleri ve Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema Günleri başlıyor

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
29 Eylül 2022 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 14:53:00

‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' Türk Telekom Açık Hava Konserleri ve Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema Günleri başlıyor

ABONE OL

Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi Türk Telekom ile konser ve film maratonu başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne, Türk Telekom, bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Festival süresince; Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 11 ismi müzikseverlerle buluşturacak. Ayrıca festival boyunca ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması'nda, son dönemin en beğenilen filmleri izlenebilecek.

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknolojiyle sanatı harmanlamayı sürdürüyor. AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesini aktaran Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de ev sahipleri arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliğinin olacağı festivalde, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 11 konseri müzikseverlerle buluşturuyor.

AKM'de açık havada doyasıya konser coşkusu

Festival boyunca Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde; Ümit Besen & Pamela'dan Göksel'e, Ceza'dan Fatma Turgut'a, Derya Uluğ'dan Bilal Sonses'e birbirinden ünlü müzisyenler ve müzik grupları sevilen şarkılarını seslendirecek.

Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması ile film maratonu

Ayrıca, festival boyunca haftada 5 gün Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri seyirciyle buluşuyor. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri açık havada izleyebiliyor.

'Sultan'dan imza töreni

Festivalde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden önce Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkay Şoray'ın katılacağı bir imza töreni düzenlenecek. Festival süresince, Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar:

· 1 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Göksel

· 2 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Kolpa

· 7 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Şimdi 90'lar (Eda Metin Özülkü ve Konukları)

· 8 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Motive

· 9 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Ekin Uzunlar

· 14 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Derya Uluğ

· 15 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Fatih Erkoç (Pop Orkestra)

· 16 Ekim 2022, Pazar-20:00 Bilal Sonses

· 21 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Ceza

· 22 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Ümit Besen & Pamela

· 23 Ekim 2022, Pazar-20:00 Fatma Turgut

Festival kapsamında gösterilecek filmler:

· 3 Ekim 2022, Pazartesi- 19:30 Batman

· 4 Ekim 2022, Salı-19:30 Bergen

· 5 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Neşeli Günler

· 6 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Star Wars Sky Walker'ın Yükselişi

· 9 Ekim 2022, Pazar- 14:00 Soul

· 10 Ekim 2022, Pazartesi 19:30 Hayalet Avcıları

· 11 Ekim 2022, Salı- 19:30 Avengers: Infinity War

· 12 Ekim 2022, Çarşamba- 19:30 Fantastik Canavarlar:Dumbledore'un Sırları

· 13 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Titanic

· 16 Ekim 2022, Pazar- 12:00 Raya ve Son Ejderha

· -14:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

· 17 Ekim 2022, Pazartesi-19:30 The Great Gatsby

· 18 Ekim 2022, Salı –19:30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu

· 19 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Tosun Paşa

· 20 Ekim 2022, Perşembe-19:30 Aile Arasında

Etiketler : Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Festival Türk Telekom
Ablalık sevgisi

Ablalık sevgisi
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
82 çocuğu ısıttı

82 çocuğu ısıttı
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
Akbabaların göç rotası izlendi

Akbabaların göç rotası izlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes