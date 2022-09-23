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23 Eylül 2022 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 11:45:00

Berlin'de bir ilk

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Berlin, Türk Sinema sanatının en güzel örnekleri ile değerli sanatçılarını ilk defa düzenlenecek olan Berlin Türk Film Festivali (BTFF) ile ağırlamaya hazırlanıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 5 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Berlin Türk Film Festivali'nin (BTFF) tanıtımı yapıldı. Grand Cevahir Otel'de basınla buluşan festival başkanı Cenk Yengiloğlu ve başkan yardımcısı Ezel Richter ünlü konuklar merak edilen soruları yanıtladılar. Göçün 60. Yılına istinaden (Share Your Dream) sloganıyla yola çıkan Berlin Türk Film Festivali, Türkiye'nin ve Almanya'nın önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu ve akademisyenlerini bir araya getirecek.

Jüri ünlü isimlerden oluştu

Berlin Türk Film Festivali (BTFF) Golden Tor ödülleri için uzun metraj filmlerin jüri başkanlığını yönetmen Abdullah Oğuz yapacak. Jüri üyeleri ise yapımcı Nida Karabol, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Deniz Çakır, Baki Davrak, Mehmet Çepiç ve akademisyen Öktem Başol yer alacak. Kısa Film Dalında ise jüride ünlü yönetmen Raşit Çelikezer, Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema TV bölümünden Doç. Dr. Ragıp Taranç ve Dilaver Bayın'dır olacak.

Perde 'Berlin in Berlin' ile açılacak

Festival 5 Kasım Cumartesi akşamı Cineplex Alhambra sinema salonunda Göçün 60. Yılına ithafen değerli sinema yönetmeni Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filmi ile açılacak. Açılış Gala gecesine yönetmen Sinan Çetin, oyuncular Hülya Avşar ve Cem Özer katılacak. Öte yandan birçok ünlü yönetmen ve oyuncu Berlin TITANIC Hotel de Master Class, Workshop ve söyleşilere katılacak. Festival konukları Kreuzberg Kottbusserde bulunan ünlü et restoranı Blackbull Grillhouse de ağırlanacak.

Etiketler : Berlin Türk Film Festivali BTFF Berlin TITANIC Hotel
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