Ünlü tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim

Tüm dünyada on binlerce kişilik arena konserlerinin biletleri aylar önce tükenen, dünyanın en çok sevilen tenoru Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024 konseri öncesinde İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda barış mesajları veren dünya starı Bocelli, "Kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim yeter ki barış tesis edilsin. Savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğu bir yana, en aptalca şey, insanlığın hatası" dedi.

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla 8 Haziran 2024'te İstanbul'a gelecek olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu'nda on binlerce kişiye seslenecek. Bocelli, 8 Haziran'daki konser öncesinde bu akşam (4 Kasım) Feriye Palace'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bocelli'nin yanı sıra eşi ve Andrea Bocelli Vakfı Başkan Yardımcısı Veronica Berti Bocelli, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de katıldı.

Gazetecilere vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bocelli, "Stadyum dediğimiz zaman farklı bir heyecan verir. Yüksek sayıda seyirciye hitap etmek ayrı keyifli. Akustiği tam değerlendirmek zor olabiliyor bu yüzden bütün hazırlıklarımızı önceden yapacağız. Ses, Allah'ın bir lütfu ama ben de çalışarak elimden geleni yapıyorum. Türkiye çok güzel İstanbul da öyle, bu konuda ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Dinleyicileriyle her geçen sene karşılıklı enerji alışverişinin arttığını ifade eden Bocelli, "Sizdeki bu heyecanı hissediyorum. Müzik, birleştirici bir güç oluyor. Ben de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu son albümde hayatımdaki iki öneme sahip ses de bana eşlik etti. Oğlum Matteo genç bir ses ve kızım Virginia. Bu albüm için aileme teşekkür ederim. Noel'in fon müziği oldu benim için" dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu durum hakkında düşünceleri sorulan Bocelli, barış mesajları verdi:

"Müzik insan ruhuna hitap ediyor, etkiliyor da... Kendi sesimle, kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim, yeter ki barış tesis edilsin. Yani savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğunu bir yana bırakın, en aptalca şey, insanlığın hatası. Ben bütün dinlere saygılıyım. Bir Tanrı varsa o hepimizin Tanrı'sı. Herkes kendine has bir isimle hitap eder, kendi yöntemleriyle ibadet eder ama Tanrı'nın tekliğine inanıyoruz. Dünya üzerinde yaptıklarımız çok acı verici. Kendi dini inançlarımıza bağlı olmamız ama diğer inançlara saygı duymamız lazım. İtalyan bir gazetecinin bir sözü var. İntikam bazen seni rahatlatabilir ama affetmekten çok daha ağır sonuçları vardır."

Andrea Bocelli'nin eşi Andrea Bocelli Vakfı Başkan Yardımcısı Veronica Berti Bocelli de vakfın çalışmalarıyla ilgili bir soruya, "Andrea'yı tanıdığımdan beri kimin yardıma ihtiyacı varsa tek cevabı vardı: Evet. Bir Vakıf kuruldu, Haiti gibi çok uzak bir ülkede önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Biz müziği vasıta olarak kullanıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde 34 proje yaptık. 60 milyon toplandı. Biz de bir deprem yaşadık. Açtığımız okullarda müziğe önem verdik. Dünyayı müzik kurtaracak. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara yatırım yapıyoruz" diye yanıt verdi.

Hayranlarının uzun yıllardır Türkiye'ye gelmesini dört gözle beklediği Andrea Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden sürprizleriyle de uzun yıllar unutulmayacak bir konser gecesi yaşatacak.

Dünya genelinde 90 milyon albüm satışı gibi eşsiz başarılara imza atan Andrea Bocelli, bir imza gibi tanınabilen sesinin yumuşak ama güçlü tınısıyla İstanbullulara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 Papa ve Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası Açılış törenlerinde performanslar sergileyen Andrea Bocelli'nin biletleri Biletix ve Passo'da satışa açıldı.

Bocelli'nin 8 Haziran'da vereceği ve yakın zamanda tüm biletlerinin tükeneceği düşünülen konser aynı zamanda son 10 yılın da en önemli konseri kabul edilirken, stadyumun en önemli seyir alanlarından kabul edilen localar ile ilgili ön talepler ise

REKORLARIN MAESTROSU

Dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı konserleriyle katılım rekorları kıran Andrea Bocelli, birçok ilke de imza attı.

Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.

2013 ve 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ve dünyanın dört bir yanından birçok devlet başkanının katıldığı saygın Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğine katılan tek sanatçı unvanını taşıyan Bocelli, 11 Aralık 2017'de New York'taki NASDAQ Borsası'na davet edilerek dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başlayan ünlü "çan çalma" ritüelinin başlatıcısı oldu.

2018'de 60'tan fazla ülkede yayınlanan albümü "Sì", ABD ve İngiltere listelerinde uzun süre birinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Maestro, 12 Nisan 2020'de pandeminin doruğunda Milano Katedrali'nde sergilediği performansla da yeni bir rekora imza attı. "Music for Hope" etkinliğini eş zamanlı olarak 2.8 milyondan fazla kişi izledi ve YouTube tarihindeki en büyük eş zamanlı klasik canlı yayın izleyici kitlesine sahip oldu. Video, ilk 24 saat içinde 28 milyondan fazla görüntüleme aldı.

2020 yılında "Believe" adlı albümünü yayınlayan Bocelli, 12 Aralık 2020'de Parma'daki Teatro Regio'dan canlı olarak yayınlanan "Believe in Christmas" konseriyle bir kez daha tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

Mayıs 2021'de sanatçı için yeni bir meydan okuma ortaya çıktı: Roma'daki St. Peter Bazilikası'ndan Toskana'daki Lajatico kasabasına kadar 350 kilometreden fazla at sırtında yolculuk yaptı. "The Journey - Andrea Bocelli" adını taşıyacak olan bu yolculuk, sanatçının kültürel ve ruhsal yolculuğuna odaklanan bir TV belgeseli olacak.

Bocelli, 11 Haziran 2021'de, UEFA Euro 2020 açılış töreninin yıldızı oldu ve dünya çapında yayınlanan "Nessun dorma" performansı birçok ülkede trend listelerinin ilk sırasında yer aldı.

21 Ağustos'ta Central Park'ta "NYC's Homecoming Concert" etkinliği kapsamında New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bruce Springsteen, Paul Simon ve Patti Smith gibi isimlerle birlikte sahne aldı ve 60.000'den fazla kişiye seslendi.

Maestro Bocelli, İtalya Cumhuriyeti tarafından "Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (İtalya Cumhuriyeti Büyük Şövalyesi) unvanıyla onurlandırıldı ve San Marino İtalya Cumhuriyeti Elçisi unvanını aldı.

La Spezia'daki G. Puccini Müzik Konservatuvarı'ndan Opera Şanı Lisansı ve Pisa Üniversitesi'nden Hukuk Lisansı kazandı.

2015 Dünya Ekonomik Forumu'nda Andrea Bocelli'ye sanatçı, insan ve hayırsever olarak prestijli bir tanıma olan Kristal Ödül verildi. 2016 yılında Macerata Üniversitesi, Modern Filoloji'de Onursal Derece verdi.