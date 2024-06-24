Beklenen sergi İstanbul Modern'de

İstanbul Modern, İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Senin Beklenmedik Karşılaşman"ı ağırlıyor. 7 Haziran 2024 - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, Eliasson'un ışık, renk, algı ve çevre temalarını keşfeden eserlerini sunuyor.

SANAT VE DOĞA İÇ İÇE



Sergi, Boğaziçi'nden ilham alan yeni eserler ile Eliasson'un otuz yıllık kariyerini yansıtan çalışmalarını bir araya getiriyor. İzleyicilere interaktif ve dinamik bir deneyim sunan sergi, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceliyor.

ZİYARET BİLGİLERİ



Olafur Eliasson'un büyüleyici dünyasını keşfetmek için İstanbul Modern'e uğrayın. Daha fazla bilgi ve bilet için İstanbul Modern web sitesini ziyaret edin.