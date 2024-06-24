VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beklenen sergi İstanbul Modern'de
Rüyanın uyarıcı olup olmadığını nasıl anlarız?
Antalya'da kültür finali
Dikkat! Salçadaki ve ekmekteki küfü yiyebilirsiniz
Kendi şifa ama çekirdeği zehir!
Harbiye'de Serenay ile düet
24 Haziran 2024 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 16:15:00

Beklenen sergi İstanbul Modern'de

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

İstanbul Modern, İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi “Senin Beklenmedik Karşılaşman”ı ağırlıyor. 7 Haziran 2024 - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, Eliasson'un ışık, renk, algı ve çevre temalarını keşfeden eserlerini sunuyor.

İstanbul Modern, İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Senin Beklenmedik Karşılaşman"ı ağırlıyor. 7 Haziran 2024 - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, Eliasson'un ışık, renk, algı ve çevre temalarını keşfeden eserlerini sunuyor.

SANAT VE DOĞA İÇ İÇE

Sergi, Boğaziçi'nden ilham alan yeni eserler ile Eliasson'un otuz yıllık kariyerini yansıtan çalışmalarını bir araya getiriyor. İzleyicilere interaktif ve dinamik bir deneyim sunan sergi, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceliyor.

ZİYARET BİLGİLERİ

Olafur Eliasson'un büyüleyici dünyasını keşfetmek için İstanbul Modern'e uğrayın. Daha fazla bilgi ve bilet için İstanbul Modern web sitesini ziyaret edin.

Etiketler : İstanbul Modern Müze sanat kültür sergi Olafur Eliasson
Ayaklarını yerden kesti!

Ayaklarını yerden kesti!
Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Yeğenlerinden pasta sürprizi

Yeğenlerinden pasta sürprizi
Bir ev parasına klip

Bir ev parasına klip
Hayrete düşürdüler!

Hayrete düşürdüler!
Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum

Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum
Kenan fırtınası

Kenan fırtınası
Barcelona'da valiz şoku

Barcelona'da valiz şoku
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX