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23 Mart 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 17:00:00

Beethoven'ın ölümünden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu belirlendi

Kaynak: AA

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Dünyaca ünlü besteci Beethoven'ın, koleksiyonlardaki saç tellerinin analizinden, yaşamını yitirmeden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu, muhtemel ölüm nedeninin karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.

Current Biology dergisinde yer alan makaleye göre, Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bir grup uluslararası araştırmacı,1827'de 56 yaşındayken hayatını kaybeden Beethoven'ın sağlık sorunlarına ışık tutmak amacıyla saç tellerini analiz etti.

Ludwig van Beethoven'a ait olduğu belirtilen, ABD ve Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan 8 tutam saç, genomik analizden geçirildi.

Doğrulama çalışmaları sırasında bunlardan ikisinin Beethoven'a ait olmadığı, birinin ise analiz edilemeyecek kadar hasar gördüğü belirlendi ve 5 tutam saçın ünlü besteciye ait olduğu kabul edildi.

Beethoven'ın sağlık sorunlarına işaret eden DNA'sındaki ipuçlarının belirlendiği analizler, bestecinin ölümünden aylar önce karaciğer hastalığından ve Hepatit B virüsünden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Ünlü bestecinin muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.

Araştırma ekibinde yer alan Biyokimya Profesörü Johannes Krause, "Beethoven'ın karaciğer hastalığı için bir dizi önemli genetik risk faktörü keşfettik." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, bestecinin düzenli alkol tüketimine işaret eden çeşitli kanıtların bulunduğuna ve alkolün karaciğer için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti.

Karaciğer hastalığı ve Hepatit B enfeksiyonu için genetik risk faktörleri ile yüksek miktarda düzenli alkol almasının, yaşamının sonlarına doğru Beethoven'ın sağlığını ciddi derecede bozmuş olabileceğine işaret edildi.

Cambridge Üniversitesinde görevli araştırmacı Tristan Begg, "Alkol tüketimi, uzun bir süre boyunca yeterince yoğunsa genetik risk faktörleriyle etkileşim, siroz için muhtemel bir açıklama sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte araştırmacılar, Beethoven'ın işitme kaybının kesin bir nedenini ortaya koyamadı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Beethoven, Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğdu, 20'li yaşlarının ortalarında başlayan ve 1818'de sağır olmasına yol açan işitme kaybı yaşadı. Beethoven, 26 Mart 1827'de 56 yaşındayken Viyana'da yaşamını yitirdi.

Beethoven, 1802'de hastalığının ilerlemesi nedeniyle kardeşleri Carl ve Johann'a "Heiligenstadt Vasiyetnamesi" adı verilen mektup yazmış ve öldükten sonra doktoru Schmidt'ten hastalığının iç yüzünü belirlemesini ve paylaşmasını istemişti.

Etiketler : beethoven ölüm saç teli hepatit b karaciğer hastalığı

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