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20 Kasım 2022 Pazar 22:56:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 22:56:00

‘Barış Akarsu Merhaba' filmi memleketi Bartın'da gösterime girdi

Kaynak: DHA

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Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan ‘Barış Akarsu Merhaba' filmi memleketi Bartın'da gösterime girdi. Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz sinema önünde hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı ve başrollerini sanatçı İsmail Ege Şaşmaz'ın yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmi 18 Kasım'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede vizyona girdi. Film Barış Akarsu'nun memleketi Bartın'da da bugün vizyona girdi. Kentteki özel bir sinemada vizyona giren film öncesinde sanatçı İsmail Ege Şaşmaz, barışseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilginin gösterildiği filme Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve sinemaseverler katıldı. Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu filmi barışseverlerle birlikte izledi.

'BARIŞ AKARSUYU CANLADIRMAK MUTLULUK VERİCİ'

16 Kasım'da İstanbul'da yapılan film galasının güzel geçtiğini söyleyen filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, "Gala gecesinde Barışın hayranları dostları ve sanatçının babası Selahattin Akarsu, kardeşi Nesrin Akarsu da bizleri yalnız bırakmadı. Şimdi barışın memleketindeyiz. Filmin çekimlerinin bir bölümünü de Amasra'da yaptık ve ben 1,5 ay boyunca buradaydım. Burası benim için çok anlamlı bir şehir oldu. Benim için vazgeçilmez bir şehir oldu. Barışın şarkısında dediği gibi 'hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir' dediği gibi benim için öyle oldu. Geldiğimde kendimi kendi memleketimde gibi hissettim, Barış'ı da kendimden bildim. Onlar da beni kendilerinden bildiler. Onlar da beni barışın yerine koydular. Bu benim için paha bileçilemez bir şey oldu. Umarım Barış'ı istedikleri gibi onlara gösterebilmişimdir. Gerçekten iyi şekilde anlatabilmişimdir. Barış'ın memleketinde Bartın'da Amasra'da bu duyguyu yaşamak çok önemli, çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek, Barış gibi bir insanın yerine koyulabilmek benim için çok önemli ve ben bunu yaşıyorum. Bunun haklı gururu ile de çok mutluyum" dedi.

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin'in ağabeyine ait montunu, bilekliği ve ayetel kürsü kolyesini hediye ettiğini söyledi.

Barış Akarsu'nun filminin memleketi Bartın'da gösterime girmesinden dolayı mutluluk yaşadığını söyleyen kardeşi Nesrin Akarsu, "Filmi izlemekten dolayı duygularımı anlatmak mümkün değil, benim üzüntülerimi benim gibi ancak yaşayan anlar. Ağabeyimi İsmail Ege Şaşmaz'da görmek hem hüzün ve hemde mutluluk veriyor. Şu anda çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Etiketler : Bodrum Barış Akarsu Merhaba film
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