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12 Haziran 2024 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 11:45:00

Bakanlıktan Türk sinemasına destek!

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 projeye 141 milyon 500 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada desteklenen filmlerden 8'inin "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 17'sinin "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 3'ünün "Ortak Yapım" ve 2'sinin de "Çekim Sonrası" türlerinde olduğu kaydedildi.

Destek alan projeler arasında; "Kalandar Soğuğu" filmi ile dünyanın en önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara'nın "Mevsimlerin Ardından" ile 2018 yılında aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in hayatını anlatan ve yönetmenliklerini Fatma Ela Alyamaç ve Aren Perdeci'nin üstleneceği "Merhaba" adlı filmleri göze çarpıyor.

Destek alan diğer projeler arasında Yüksel Aksu'nun "Bak Postacı Geliyor", Emre Konuk'un "Halid Bin Velid: Allahın Kılıcı" filmleri de yer alırken Berlin ve Sundance Film Festivallerinden ödüllerle dönen Türk-Ukrayna ortak yapımı Klondike'ın yapımcısı Mehmet Bahadir Er bu kez "Toz Baba Tekkesi" adlı projede yönetmen koltuğunda oturacak.

Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filminde "Mustafa" ile Atatürk'ün çocukluk dönemi işlenirken, animasyon filmin yönetmenliği Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirecek.

Destek alan bir diğer animasyon uzun metraj projesi ise çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa serisinin son filmi İsmail Fidan'ın yönetmenliğinde "Kapadokya Macerası" olacak.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı sinema destek
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