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03 Eylül 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 15:45:00

Bakan Ersoy, Olimpos Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti'nde sürdürülen kazılara 26 noktada devam edileceğini bildirdi.

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Ersoy, Likya dönemine ışık tutan Olimpos Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceleyerek, kazı başkanı Doç. Dr. Gökçen Öztaşkın'dan bilgi aldı, kazı ekibiyle sohbet etti.

Aralarında milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen Kaptan Eudomos mezarı mozaikleri ile milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllara ait mozaiklerin bulunduğu antik kenti gezen Ersoy, yaptığı açıklamada, "Olimpos'ta sürdürülen çalışmalara bu yıl yeni alanların da eklenmesiyle kazılara 26 farklı noktada devam edilecek. Kazıların tamamladığı alanlarda restorasyon uygulamaları hayata geçirilerek, antik kent silueti ayağa kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

TARİHİ KENT GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Öte yandan, bu sezon Piskoposluk Sarayı, 3 numaralı kilise, Liman Anıtsal Mezarları, Tiyatro, Nekropol ve Kuzey Liman Caddesi'nde yoğunlaşan kazılarda, antik kentin zemin döşemelerinde bitkisel, geometrik, hayvan ve insan figürlü kompozisyonlara sahip opus-tesselatum tekniğinde mozaiklerin yoğun olarak tercih edildiği ortaya çıkarıldı.

Piskoposluk Sarayı peristyl çevresinde bulunan mekanlardaki mozaiklerde refrigerium sahnesi, thalassa (deniz), gaia (yer), ktisis (kurmak, yaratmak), truphe (sefahat), kharis (zerafet, güzellik) ve apolausis (servet) kişileştirmeleri gün ışığına kavuşturuldu.

Olimpos Antik Kenti'ndeki 3 numaralı kilisenin atrium portiklerinde de andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet) kişileştirmeleri tespit edildi.

Kilise atriumunda "Yedi Erdem" kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar, Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos'un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde aslan avı sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaği açığa çıkardı.

OLİMPOS, LİKYA BÖLGESİNİN ÖNEMLİ MERKEZİ OLDU

Olimpos Antik Kenti, daha önceki kazı sezonlarında tespit edilen mozaiklerle birlikte mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesi için çok geniş bir repertuvar sunan önemli bir merkez durumuna geldi.

Bu arada, Bakan Ersoy'un nisanda Olimpos'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sağlanan ödenekle başlatılan yeni dönem kazı ve onarım çalışmaları antik kentin tüm noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Etiketler : mehmet nuri ersoy olimpos antik kenti kazı
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