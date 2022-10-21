‘Bağlılık Hasan' İspanya'da

Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin filmleri, gişe açısından, yurt dışında daha çok ilgi görüyor.



Her ikisinin de filmleri Türkiye gişelerinde 50-70 bin bandında izleyici buluyorsa, bu rakam Almanya'da, Fransa'da 100-150 binlere ulaşıyor.

Bu ilgide, her iki yönetmenin de uluslar arası festivallerde kazandıkları saygın ödüllerin yanı sıra estetik ve derinlikli sinemacı niteliklerinin de payı olsa gerek.

Kaplanoğlu'nun son filmi Bağlılık Hasan, geçen hafta sonu itibariyle İspanya'da gösterime girdi.

Türk televizyon dizileri uluslar arası piyasa açılımını çoktan ve üst seviyede gerçekleştirmeyi başarmış olsa da, sinemamız için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Bu yüzden, tek tük de olsa, Türk filmlerinin yurt dışında gösterim imkanı yakalaması sevindirici.

Bağlılık Hasan, insanoğlunun şahsi hırsları uğruna tabiata verdiği zararı ve bu zararın dönüp dolaşıp yine insanı vurmasını incelikli bir sinema diliyle ele alıyor.

Kaplanoğlu'nun halihazırda çekime hazır başka senaryoları var, ancak yönetmen, Bağlılık Aslı ve Bağlılık Hasan'dan sonra, serinin üçüncü filmi olacak projeye ağırlık vermiş durumda.

Kaplanoğlu, yeni filmin bir kısmını Barselona'da, bir kısmını Fransa Marsilya'da ya da İtalya'nın Rimini kentinde çekmeyi planlıyor.

Kaplanoğlu, yeni projesinin, izleyiciyi 70'lerde bir yolculuğa çıkaracağını haber veriyor.

Yolu açık olsun.

ÖZDENÖREN DİL VE EDEBİYAT'TA



Usta yazar Rasim Özdenören geçen temmuz ayında dünya sürgününü tamamlamış ve ahrete irtihal etmişti.

Özdenören, başta hikaye, yazının her alanında eser vermiş, belli bir istikamet üzere yürümüş soy yazarlardan biriydi.

Usta kalemin ardından bazı edebiyat dergileri özel sayılar hazırladı.

Dil ve Edebiyat dergisi de ekim sayısını Özdeneren'e ayırdı.

Özel sayıya katkı veren çok sayıda yazar, usta kalemin külliyatı üzerine değerlendirmeler yapıyor, hatıralarını naklediyor.

Dil ve Edebiyat dergisinin Özdenören sayısı arşiv niteliğinde.

BEDİR ACAR

