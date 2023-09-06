Ayasofya-i Kebir Camii'nin internet sayfası erişime açıldı
Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan web sitesinde, camiyle ilgili tüm detaylar görülebiliyor.
Ayasofya-i Kebir Camii'nin web sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun hizmetine sunuldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yayına giren "www.ayasofyaikebircamii.gov.tr" adresinde camiyle ilgili tüm detaylar yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce yayınlanan sitede, caminin tarihçesi, geçmişteki restorasyonlara ilişkin bilgiler, tarihi yapıya dair efsaneler, son restorasyonun güncesi ve camiye ait görsellere yer verildi.
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