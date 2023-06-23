Avukatlar 19 yıldır ‘kapalı gişe'

Bursa Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından 2004'te kurulan ve "Tiyatro Advocato" ismiyle oyunlarını sahnelemeye başlayan topluluk, yıllardır 'kapalı gişe' oynuyor. Her sezon farklı konuları ele alan avukatlar, Bursa'nın çeşitli tiyatro sahnelerinde yoğun seyirci ilgisiyle karşılaşıyor.

