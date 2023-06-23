VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus ordusunda büyük çatlak! "Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması içindi"
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
"Türkiye'nin daha da yücelmesi ve yükselmesi için gayretle mücadele edeceğiz"
Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
Marmaris'te orman yangını başladı
Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak
23 Haziran 2023 Cuma 14:58:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:58:00

Avukatlar 19 yıldır ‘kapalı gişe'

ABONE OL

Avukatlar tarafından 2004'te kurulan ve "Tiyatro Advocato" ismiyle oyunlarını sahnelemeye başlayan topluluk, yıllardır 'kapalı gişe' oynuyor.

Bursa Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından 2004'te kurulan ve "Tiyatro Advocato" ismiyle oyunlarını sahnelemeye başlayan topluluk, yıllardır 'kapalı gişe' oynuyor. Her sezon farklı konuları ele alan avukatlar, Bursa'nın çeşitli tiyatro sahnelerinde yoğun seyirci ilgisiyle karşılaşıyor.

Etiketler : avukat tiyatro oyun sahne bursa
Gençlik sırrı iyimserlik

Gençlik sırrı iyimserlik
"Tatlı yemeği severim"

"Tatlı yemeği severim"
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Önce iş sonra tatil

Önce iş sonra tatil
Eylül'de evlenecek

Eylül'de evlenecek
İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX