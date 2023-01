16 Aralık'ta vizyona giren Avatar: The Way of Water, dünya çapında 1,7 milyar dolar hasılata ulaşmayı başardı. Bu miktar filmin 2022'nin gişe konusunda en başarılı filmi Top Gun: Maverick'i geçmenin yanı sıra tüm zamanların en çok hasılat yapan 10 filmi arasına girmeyi başardığını gösterdi.