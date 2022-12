13 yıllık bekleyiş sonrası vizyona giren Avatar: The Way of Water'ın ilk 10 günde 855 milyon dolar hasılata ulaştığı belirtilmişti. Şimdi de 1 milyar dolar hasılat barajını aştı. Böylelikle 2022'de 1 milyar dolar hasılat barajını açan üçüncü film, Avatar: The Way of Water oldu. Diğer iki film ise Top Gun: Maverick ve Jurassic World: Dominion'dı.