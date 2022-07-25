Atıl ada sanat merkezi oluyor

Üzerinde tarihi Ay Yoannu Tou Prodromou Manastırı bulunan Cunda açıklarındaki Tavuk Adası, 3 yılda tamamlanacak çevre dostu bir projeyle kültür-sanat adasına dönüştürülecek.

Adanın sahibi iş adamı Dikran Masis, "Türkiye'nin kültür-sanat gelişimine katkıda bulunacak mirasım" diyerek kolları sıvadı. Bu kapsamda başlatılan projede toplam 22 bin metre kareye yayılan Tavuk Adası için alanında uzman mimarlar, tasarımcılar, sanat ve kültür yöneticileri bir arada çalışmaya başladı.

3 YIL İÇİNDE BİTECEK

Projenin temel hedefi kente marka değeri katarak bölgeyi ekonomik ve kültürel açıdan kalkındırmak. Çalışmalar kapsamında Ada'nın ortasında bulunan 450 yıllık Ay Yoannu Tou Prodromou Manastırı'nın bir kültürel miras değeri olarak, aslına uygun şekilde bölgeye yeniden kazandırılması için rekonstrüksiyon faaliyetleri yürütülüyor. Ada üzerindeki uygulamalar için resmi ve hukuki tüm onayları alınmış olan Manastır ve Tarihi Taş Rıhtım projeleri, bilim insanları tarafından titizlikle gerçekleştirilen uzun süreli kara ve su altı çalışmaları sonucu ortaya konan ve arşivlerden elde edilen veriler ışığında hazırlanıyor. Ada üzerinde devam eden çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

ESTETİK HARİKASI OLAN ADAYI SANATLA DONATACAĞIZ

Tavuk Adası'nın sahibi ve projenin yatırımcısı Dikran Masis Tavuk Adası'nın yeniden tasarlanmasıyla ilgili şunları kaydetti: "Dünyada markalaşmış kentlere bakın, hepsinde mutlaka birer cazibe merkezi olan kültür sanat alanları vardır. Kültür-sanat gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biridir. kabul görmüş durumda. Biz de Tavuk Adası'nı her yerinde sanat ve estetik olan, insanların ayak bastığında bambaşka bir dünyaya geldiklerini hissettikleri bir cazibe merkezi haline getireceğiz."

GEÇİŞLER CUNDA'DAN

Tavuk Adası üzerinde ayrı bir alanda yer alacak olan plaj alanı, Cunda'da şu anda çok kısıtlı olan denize girme imkânını artırmış olacak. Plaj alanına ek olarak Ada üzerinde çeşitli restoran, kafeler ve seyir terasları ile bölge esnafının kiralayarak yeme-içme, zanaat eserleri, hediyelik eşya gibi ürünleri satabilecekleri çadır alanları bulunacak. Öte yandan Tavuk Adası'na geçişler Ayvalık ve Cunda tur tekneleriyle sağlanacak.

OTEL YOK, KONAKLAMA YOK

Tavuk Adası üzerinde tek bir metrekare bile otel veya konut olarak kullanılmayacak. Bir bölümü manastırın içindeki kapalı alanlarda, bir bölümü açık alanlarda olmak üzere toplam 5 bin metre karelik alan tamamen kültür sanata ayrılacak. Yılın 6 ayı açık olması planlanan Ada'da kültür sanata ayrılan alanlarda sürekli olarak görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanlarında faaliyetler ve etkinlikler devam edecek. Tavuk Adası, ressamların, heykeltıraşların çalışmaları, birbirinden farklı müzik türlerinde konserler, dans ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra, modern bir kültür-sanat buluşma noktası olarak çalıştay, söyleşi, atölye gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.