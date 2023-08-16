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16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:00:00

Atatürk'ün yurt seyahatlerine ilişkin yeni görüntüler "Film Mirasım" sitesinde yayımlandı

Kaynak: AA

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930-1937 yılları arasında gerçekleştirdiği yurt gezilerine ilişkin yeni görüntüler Film Mirasım sitesinde yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı çalışmayla geçen yıl hizmete sunulan siteye yıl sonuna kadar 200 film daha eklenecek.

Bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaşan sitede, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış yüksek kalitedeki görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok önemli tarihi 911 belge film var.

Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden dijitalleştirilerek meraklılarıyla buluşturulan filmlerin 71'i Osmanlı'nın son dönemi 1895-1918, 128'i Atatürk dönemini kapsayan 1918-1938, 195'i de 1938-1950 yılları arasına ait.

Sitedeki filmlerin 203'ünü 1950-1960 yılları arası, 225'ini ise 1960 sonrası yıllar oluştururken, çeşitli görüntülerin yer aldığı 89 film de sitede yer alıyor.

Sitede akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşların da kaynak göstererek filmlere katkı sağlayabilecekleri dinamik bir yapı da bulunuyor.

Kullanıcı adıyla giriş yapıldığında, "Bize Ulaşın" sekmesi altında yer alan formu doldurularak öneri ve film talepleri iletilebiliyor.

"GÖRSEL MİRASIMIZIN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da projeye ilişkin değerlendirmesinde kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin görsel mirasının korunması için bundan sonra da çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Ordu Sinema Dairesinden Malul Gaziler Cemiyetine, Matbuat Umum Müdürlüğünden Hilal-i Ahmer'e kadar bir çok kurumun kayda aldığı nitrat, asetat ve polyester tabanlı eşsiz filmlerin Bakanlık tarafından bir araya getirildiğini bildirdi.

Filmlerin tek tek fiziki restorasyonları yapılarak yüksek çözünürlükte tarama yapabilen cihazlarla dijital ortama aktarıldığı bilgisini veren Yılmaz, filmlere ilişkin bilgi ve açıklamaların ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturulduğunu kaydetti.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı film mirasım atatürk
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