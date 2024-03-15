VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
İzmir'de soğuk hava deposunda yangın çıktı
"Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müz...
Kripto düzenlemesiyle hem yatırımcılar korunacak hem sektörün önü açılacak
"Gazze'de yaşananlar insan kalıp kalamayacağımızla ilgili bir imtihan"
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
15 Mart 2024 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 12:45:00

Atatürk'ün gezilerinde kullandığı "Acar Botu" özel günlerde ziyarete açılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen "Acar Botu", yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak.

Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği "Acar Botu", Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.

Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilen "Acar Botu", İstanbul Boğazı'nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017'de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı.

"Acar Botu", renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası "Acar Botu"nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.

Acar Botu, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gibi özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik ziyaretlerde Savarona Yatı'na intikal ve geri intikallerinde "Acar Botu"nu kullandığını söyledi.

"Acar Botu"nun Türkiye'ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini aktaran Aras, 2017'de ise müze envanterine alındığını belirtti.

Atatürk'ün "Acar Botu"nda yemek yediği salona ilişkin bilgi veren Aras, "Yemek takımları orijinal. Üzerinde Acar Botu'nun amblemini görebilirsiniz, tabaklarda ve çatallarda. Atatürk son günlerinde Savarona'da nekahet dönemindeyken, en son Dolmabahçe Sarayı'na Acar Botu ile intikal ediyor. Bu gemi aslında Ata'mızın, denizle olan son bağlantısı. O nedenle bizim için de son derece kıymetli." dedi.

Etiketler : gazi mustafa kemal atatürk acar botu ziyaret
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX