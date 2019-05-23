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23 Mayıs 2019 11:49 | Perşembe

Atatürk'ün Arap aşkı: İşte Müniretül Mehdiye’nin hikayesi

Kendisinin hayatı boyunca iki aşkı olduğu bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ün, hayranlık duyduğu bir isim daha vardı. Trablusgarp savaşının ardından Kahire’ye uğrayan Mustafa Kemal, burada Müniretül Mehdiye isimli bir şarkıcıyla karşılaşır. Münire’ye hayran olan Mustafa Kemal, onu yıllar sonra Türkiye’ye davet eder. İşte Mustafa Kemal ile Müniretül Mehdiye’nin hikayesi...

TM Dijital Haber Merkezi

Hayatına giren birçok kadın olmasına rağmen yalnızca iki aşkı olduğu bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp savaşı sonrasında uğradığı Kahire’de dikkatini çeken bir isim daha oldu.

Mısırlı opera sanatçısı Ratiba el Hefni’nin “Sultan Müniretül Mehdiye” kitabında anlatılanlara göre, o dönem Mısır radyolarında en çok sesi duyulan Müniretül Mehdiye, “Nüzhetün Nüfus” adlı kulüpte şarkı söylüyordu.

Gazeteci Turan Kışlakçı’nın aktarımıyla Mustafa Kemal’le ilk karşılaşmasını anlatan Müniretül Mehdiye, şu ifadeleri kullanıyordu:

“Yine sahneye çıktığım bir günde, ön safta icra ettiğim şarkıları beğenen ve sık sık alkışlar çalan biri vardı. Tebessümlerinden şarkılarımdan mutlu olduğunu anlamıştım. Onun bir Türk askeri olduğunu öğrendiğimde Türkçe kupleler de okudum. Sonra teşekkür için sahneye yaklaştı, ‘Müsaadenizle size kendimi tanıtmak istiyorum… Ben Binbaşı Mustafa Kemal…’ dedi. Ben de ‘Sizinle tanışmaktan onur duydum sayın Binbaşı… Umarım şarkılarımı beğenmişsinizdir?’ dedim. O da gülerek, ‘Hayır… Onun için yarın tekrar geleceğim!’ dedi.”

MUSTAFA KEMAL’İN DİKKATİNİ ÇEKEN BİRİ DAHA VAR

Mustafa Kemal ile Müniretül Mehdiye arasındaki aşk iddiasını anlatan Mısırlı opera sanatçısı Ratiba el Hefni ise şu satırları kaleme almıştı:

“Münire, en önde oturan ve kendisini sürekli alkışlayan Mustafa Kemal’in bir Türk askeri olduğunu öğrenir ve Türkçe şarkılar söylemeye başlar. Ancak sahnede Mustafa Kemal’in dikkatini çeken bir başkası da vardır. O da Yahudi rakkas Liza. Dansçısının Mustafa Kemal’i kaldığı otelde ziyaret edeceğini öğrenen Münire, Mustafa Kemal’in karşısında ona bir tokat atar. Mustafa Kemal, Kahire’de bulunduğu sürede her gün Nüzhetün Nüfus’a uğrayarak burada Münire şerefine şampanya açtırır. Yıllar sonra Münire, 1928 yılında İstanbul’dan konser daveti alır. Münire’nin gelişini İkdam gazetesi ‘Türkiye’ye hoş geldin’ başlığıyla duyurmuştur.”

TÜRKİYE’YE GELEN MÜNİRE’Yİ ŞOK EDEN İKİ OLAY

Kendisini Türkiye’ye davet eden “Atatürk”ün yıllar önce Kahire’de tanıştığı Binbaşı Mustafa Kemal olduğunu öğrenince ilk şokunu yaşayan Münire, sahne aldığı aynı kulüpten arkadaşı Yahudi rakkase Liza’yı Mustafa Kemal'in yanında görünce bir şok daha yaşar. Münire’nin yaşadığı şaşkınlığa tebessüm eden Mustafa Kemal Atatürk, “Liza eşim değil, sadece arkadaşım.” der.

Müniretül Mehdiye, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın organize ettiği bir konserde Arapça şarkılarını söyler. Onun arından Eyüp Musiki Cemiyeti, kürdili hicazkar faslını seslendirir.

Mustafa Kemal ise konser bitimine yakın Münire’nin yeniden sahne almasını ister. Tekrar sahneye çıkan ve saatlerce inmeyen Münire ise Arapçanın yanı sıra Türkçe şarkılar da icra eder.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA GİRDİ

Gazeteci Turan Kışlakçı’nın konuyla ilgili kaleme aldığı yazısına göre, bu konserden sonra ülkesine dönen Münire, tahtını “Şark Yıldızı” olan Ümmü Gülsüm’e kaptırdı ve yavaş yavaş sahnelerden çekilmeye başladı.

Büyüleyici sesinin yanı sıra Mısır’daki İngiliz kuvvetlere karşı mücadelesini sürdüren ve sanatını icra ederek tüm Arap coğrafyası tarafından tanınan Münire, 1960’ta birinci derece devlet nişanesi aldı.

Sadece Mısır değil, Marakeş Kralı, Tunus Valisi ve diğer Arap yöneticiler kendisine birçok ödül verdi. Adı, dünyanın en iyilerinin listelendiği İtalya Kralı Altın Kitabı’na girdi.

1884’de Mehdiye köyünde dünyaya gelen Müniretül Mehdiye, 1965’te Kahire’de hayata veda etti.

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