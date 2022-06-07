'Atatürk ve Ankara Pulları' konulu sergi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran döneminde düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Atatürk ve Ankara Pulları" konulu sergi, 6-12 Haziran döneminde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi, medeniyetlerin beşiği, ülkenin kalbi Ankara'nın ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işlendiği pullarla etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gülten, 182 yıldır yurt içinde ve dışında posta sektöründe dünya çapında ses getiren çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Tarihe tanıklık etme ve yaşatma görevini de gururla üstleniyoruz." dedi.

"Tarihe ışık tutuyoruz"

Neo-klasik mimariyle inşa edilen ve modern müzecilik anlayışıyla tasarladıkları Pul Müzesi'nde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin yanında zengin bir dünya pulu koleksiyonuna sahip olduklarını vurgulayan Gülten, "'Geçmişten Günümüze Posta', 'İstiklal Harbinde PTT' ve 'Nostaljik PTT' alanlarıyla tarihe ışık tutuyor, ziyaretçilerimizi adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kişiler, olaylar ve düşüncelerin pullar aracılığıyla küresel bir yolculuğa çıktığına işaret eden Gülten, "Kültür öğelerimizin estetik bir anlayışla geleceğe taşınmasında önemli bir işlev gören bu kültürün merkezinde yer almanın ve onu geleceğe miras bırakacak olmanın gururunu da ayrıca taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gülten, 12 Haziran'a kadar sürecek "Atatürk ve Ankara Pulları" sergi için ziyaretçileri "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresine beklediklerini kaydetti.

PTT'den "Başkent Kültür Yolu" konulu özel gün zarfı

Öte yandan, "Başkent Kültür Yolu" konulu özel gün zarfı da bugün tedavüle sunuldu. PTT Pul Müzesi'nde, "Başkent Kültür Yolu 06.06.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılıyor.

Söz konusu özel gün zarfları 10 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.