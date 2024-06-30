Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta
Kaynak: GUNES.COM
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta da sanatseverleri birbirinden farklı etkinliklerle buluşturuyor. İşte AKM'de bu hafta öne çıkan etkinlikler…
Bu hafta AKM'de düzenlenen etkinlikler, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik zengin bir program sunuyor. Farklı türlerdeki müzik performansları, sanat sergileri ve çocuklar için özel atölyeler ile AKM, kültür ve sanat dolu bir hafta vadediyor.
SAZ MUSİKİMİZDEN ÖRNEKLER
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19.30
Yer: Çok Amaçlı Salon
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, kanunda Turgut Özüfler, kemençede Ömer Aşcıoğlu ve tanburda Ahmet Yağmur Kucur ile farklı dönemlerin bestekârlarından çeşitli formlarda saz eserlerini müzikseverlerle buluşturacak. Bu konserde Tanburi Büyük Osman Bey, Tanburi Cemil Bey, Şehzade Seyfeddin Efendi gibi önemli bestekârların eserleri seslendirilecek.
749'UNCU YILDÖNÜMÜNDE ŞEB-İ ARÛS
Tarih: 18 Aralık
Saat: 11.30
Yer: Tiyatro Salonu
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 749'uncu yıldönümünde Hüseyin Fahreddin Dede'nin Acemaşîran âyinini seslendirecek. Konserin solisti, Türk musikisinin son 50 yılında iz bırakmış Münip Utandı olacak.
AKM GALERİ: UYUM VE DENGE: CAM IŞIKLA YAŞAR
Tarih: 25 Aralık'a kadar
Yer: AKM Galeri
Cam Ocağı Vakfı'nın 20'nci yılı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı kapsamında düzenlenen bu sergide, cam sanatıyla ilgili kapsamlı eserler sergilenecek. Sergi, hem Türkiye'den hem de yurt dışından sanatçıların eserleriyle oluşturulan koleksiyonu içeriyor.
AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
- Ukulele Atölyesi: 13-14-16-17 Aralık, 16.00
- Ritim Atölyesi: 13-14-16-17-18 Aralık, 11.00, 16.00, 11.00, 14.00, 15.00
- Erken Müzik Atölyesi: 13-14-16-17-18 Aralık, 12.00, 13.00, 14.00
- Yaratıcı Drama Atölyesi: 17 Aralık, 15.00
- Mini Bale Atölyesi: 17 Aralık, 16.00