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30 Haziran 2024 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 15:30:00

Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta

Kaynak: GUNES.COM

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta da sanatseverleri birbirinden farklı etkinliklerle buluşturuyor. İşte AKM'de bu hafta öne çıkan etkinlikler…

Bu hafta AKM'de düzenlenen etkinlikler, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik zengin bir program sunuyor. Farklı türlerdeki müzik performansları, sanat sergileri ve çocuklar için özel atölyeler ile AKM, kültür ve sanat dolu bir hafta vadediyor.

SAZ MUSİKİMİZDEN ÖRNEKLER

Tarih: 17 Aralık

Saat: 19.30

Yer: Çok Amaçlı Salon

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, kanunda Turgut Özüfler, kemençede Ömer Aşcıoğlu ve tanburda Ahmet Yağmur Kucur ile farklı dönemlerin bestekârlarından çeşitli formlarda saz eserlerini müzikseverlerle buluşturacak. Bu konserde Tanburi Büyük Osman Bey, Tanburi Cemil Bey, Şehzade Seyfeddin Efendi gibi önemli bestekârların eserleri seslendirilecek.

749'UNCU YILDÖNÜMÜNDE ŞEB-İ ARÛS

Tarih: 18 Aralık

Saat: 11.30

Yer: Tiyatro Salonu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 749'uncu yıldönümünde Hüseyin Fahreddin Dede'nin Acemaşîran âyinini seslendirecek. Konserin solisti, Türk musikisinin son 50 yılında iz bırakmış Münip Utandı olacak.

AKM GALERİ: UYUM VE DENGE: CAM IŞIKLA YAŞAR

Tarih: 25 Aralık'a kadar

Yer: AKM Galeri

Cam Ocağı Vakfı'nın 20'nci yılı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı kapsamında düzenlenen bu sergide, cam sanatıyla ilgili kapsamlı eserler sergilenecek. Sergi, hem Türkiye'den hem de yurt dışından sanatçıların eserleriyle oluşturulan koleksiyonu içeriyor.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ ETKİNLİKLERİ

- Ukulele Atölyesi: 13-14-16-17 Aralık, 16.00

- Ritim Atölyesi: 13-14-16-17-18 Aralık, 11.00, 16.00, 11.00, 14.00, 15.00

- Erken Müzik Atölyesi: 13-14-16-17-18 Aralık, 12.00, 13.00, 14.00

- Yaratıcı Drama Atölyesi: 17 Aralık, 15.00

- Mini Bale Atölyesi: 17 Aralık, 16.00

Etiketler : AKM Atatürk Kültür Merkezi Bu hafta AKM’de düzenlenen etkinlikler AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
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