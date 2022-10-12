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"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek
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12 Ekim 2022 Çarşamba 12:39:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 12:39:00

"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek

Kaynak: AA

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TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki ikinci sinema filmi "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" 21 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Semih Turalı, ilk filmin devamı niteliğindeki yapımın keyifli bir serüveni olduğunu söyledi.

Turalı, 3 boyutlu filmin yapım aşamasının eğlenceli geçtiğini, müzikleri için Sura İskenderli ile çalıştıklarını belirterek, "Eğlenceli bir film geliyor. İnşallah başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

TRT'nin animasyon filmlere verdiği desteğin önemine dikkati çeken Turalı, "İlk filmde Hürkuş canlanmıştı. Şimdi Hürkuş'un taşından yola çıkarak Türk mühendislerimiz Gökbey'i de canlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Severek, eğlenerek yaptık"

Semih Turalı, hazırlık sürecinde 80 kişilik güzel bir ekiple çalıştıklarının altını çizerek, çocuklara yerli kahramanları sevdirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

"Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas"taki karakterlerin bu filmde de yer aldığını kaydeden Turalı, Gökbey'in yanında, Aslan'ın tasarladığı robot gibi farklı karakterlerin de yapımda bulunduğunu vurguladı.

Yönetmen Turalı, filmin yapım sürecinde senaryonun yazılması, karakterlerin modellenmesi ve mekanların tasarlanması gibi süreçlerden geçtiklerini aktardı.

TRT'ye desteğinden dolayı teşekkür eden Turalı, çok heyecanlı olduğunu ve seyirciden gelecek tepkileri merak ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Karakterler tek tek çizilerek animasyona başlandı. Animasyondan sonra render süreci başladı ve baya uzun sürdü ama tabii eğlenceli geçti bizim için. Yaptığımız güzeldi. Biz de eğlenerek, severek yaptık. İnşallah seyircilerin de seveceğini inanıyoruz."

TUSAŞ'ın teknik danışmanlık desteğiyle hazırlandı

Filmde, ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren Hürkuş ve ilk uçuşunu 2018'de gerçekleştiren helikopter Gökbey'in yer aldığı sahneler için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

Yapım, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmenin yanı sıra gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmeyi, takım ruhu ve dostluğun faydalarını göstermeyi de hedefliyor.

Filmde, Gökbey ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan ve arkadaşlarıyla Hürkuş'un Kapadokya'dan başlayan macerası anlatılıyor.

Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim, eğitim uçağı Hürkuş, helikopter Gökbey ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları bu serüvene eşlik etmeye davet ediyor.

Filmin yapımcılığını Murat Kaya üstlenirken, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır yaptı.

Etiketler : TRT ortak yapımı TUSAŞ Hürkuş helikopter Gökbey
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