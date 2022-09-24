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'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak
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24 Eylül 2022 Cumartesi 12:37:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 12:37:00

'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak

Kaynak: AA

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"Antalya Altın Portakal Film Festivali"nin ulusal, kısa film ve endüstri bölümlerinde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 7 film yarışacak.

"Antalya Altın Portakal Film Festivali", bu yıl 1- 8 Ekim tarihlerinde 59. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin ulusal, kısa film ve endüstri bölümlerinde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 7 film yarışacak.

Festivalin ana yarışma bölümü olan ulusal yarışma kategorisinde TRT ortak yapımları "Kar ve Ayı" ile "Bir Umut" ve TRT destekli "Hara" filmleri yer alıyor.

Selcen Ergun'un yönettiği, Nefes Polat'ın yapımcılığını üstlendiği "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptıktan sonra Türkiye prömiyerini Antalya'da gerçekleştirecek. Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı film, festivalde "Altın Portakal"ın yanı sıra "En İyi İlk Film Ödülü" için de yarışıyor.

Ümit Köreken'in yönettiği, Nursen Çetin Köreken'in yapımcılığını üstlendiği "Bir Umut", Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirecek. Türkiye-Almanya-Slovenya ortak yapımı film, dünya prömiyerini Moskova Film Festivali'nde yapmıştı.

Atalay Taşdiken'in yönettiği, Baran Seyhan'ın yapımcılığını üstlendiği "Hara" ise, Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşacak. Film, 12 Punto 2020'de "TRT Ön Alım Ödülü" kazanmıştı.

Festivalin "Kısa Film Yarışması"nda TRT ortak yapımı 3 film yer alıyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Kısa Film Yarışması"nda TRT ortak yapımları "Rutubet", "Birlikte, Yalnız" ve "Tek Yön" sanatseverle buluşuyor.

12 Punto 2021'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Rutubet", Türkiye prömiyerini Antalya'da yapacak.

Yönetmenliğini Turan Haste'nin, yapımcılığını Muhammed Furkan Daşbilek, Engin Cebiroğlu ve Ramazan Kılıç'ın üstlendiği "Rutubet", 23 yıl sonra Venedik Film Festivali'ne Türkiye'den seçilen ilk kısa film olma özelliğine sahip.

12 Punto 2021'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Birlikte, Yalnız", Türkiye prömiyeri için Antalya'da olacak. Türkiye-Fransa ortak yapımı olan filmin yönetmeni Kasım Ördek, yapımcısı ise Hayet Benkara.

12 Punto 2020'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"ne değer görülen "Tek Yön" filmi ise dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Filmin yönetmenliğini Kerem Yükseloğlu ve R. Hakan Arslan, yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor.

TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" Antalya Film Forum'da

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Antalya Film Forum'un kurgu aşamasındaki projelerin yer aldığı Work in Progress kategorisinde TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" yarışacak.

12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan filmin yönetmenliğini Selman Nacar, yapımcılığını ise Burak Çevik ve Diloy Gülün yaptı.

Ayrıca festivalin "Work in Progress" kategorisinde yarışan projelerden birine "TRT Ödülü" verilecek.

Etiketler : Antalya Altın Portakal Film Festivali Diloy Gülün TRT Ortak Yapım Ödülü
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