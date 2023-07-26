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26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:38:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:38:00

Antalya 4 gün 4 gece süren Hint düğününe ev sahipliği yaptı

Kaynak: AA

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İngiltere'de ticaretle uğraşan Hintli çift, 4 gün 4 gece süren lüks düğün organizasyonu için Antalya'yı tercih etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen düğün için aylar öncesinden hazırlık yapıldı. Yaklaşık 120 davetlinin yanı sıra sanatçılar, personel ve aşçılar düğün için kente geldi.

Düğünün yapılacağı otelde binlerce çiçek kullanılarak dekorlar hazırlandı. Hint geleneklerine göre yapılan ve 4 gündüz 4 gece süren milyon dolarlık düğün, "Hoş geldiniz" partisiyle başladı.

İkinci gün gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni ile danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi. Düğün dördüncü gününde çeşitli kutlamalarla devam etti.

"Uluslararası organizasyonların ülke ekonomisine katkısı büyük"

Düğünün organizasyonunu yapan firmanın sahibi Deniz Gülersan, gazetecilere, özellikle İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerinden düğün organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de bu tür organizasyonlar için çok ideal tesisler olduğunu belirten Gülersan, potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Deniz Gülersan'ın ortağı Katre Gülersan da Hint düğünleri gibi uluslararası organizasyonların ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Belek'te gerçekleştirilen düğüne davetlilerin Hindistan, İngiltere, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden geldiğini anlatan Gülersan, "Bu organizasyona katılan davetliler daha önce Türkiye'ye gelmemişler. Burada güler yüz, kaliteli hizmet ve yemekleri gördüler. Doğal olarak yeniden Türkiye'ye gelmek isteyecekler. Yanlarında arkadaşlarını da getirecekler. Bu 120 müşteri bir sonraki yıl 1200 müşteri olarak geri dönecek." diye konuştu.

Gülersan, bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığına işaret ederek, bu alanda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etiketler : Belek Turizm Merkezi Belek Gülersan
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