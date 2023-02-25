Antakya'yı tekrar ayağa kaldıracağız

Sanatçılar, binlerce canı yitirdikleri depreme rağmen şehir olarak ayakta oldukları mesajını tüm dünyaya vermeyi hedefliyor. Kahramanmaraş merkezli ilk depremde evi yıkılıp geçici süre İzmir'e yerleşen koro şefi Yılmaz Özfırat, ''Hem şehir dağıldı hem de biz dağıldık. Türkiye'nin her bir tarafına gönderdik arkadaşlarımızı... Tekrar bu şehri hayata geçireceğiz. Tekrar bu şehri bütün dünyaya göstereceğiz, bu kadim toprakları insanlara tekrar hatırlatacağımız için Medeniyetler Korosu da tekrar faaliyetlerine devam edecek'' dedi.