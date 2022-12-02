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02 Aralık 2022 Cuma 15:50:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 15:50:00

Ankara'da 'Dünya Engelliler Günü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliği ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle başkent Ankara'da "Dünya Engelliler Günü - Engelsiz Sesli-Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli mültecilerin aldıkları kısa eğitimin ardından çektikleri fotoğraflar Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça sesli ve yazılı betimlemeleri ile CerModern'de sergilendi.

Serginin açılış konuşmasını yapan SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Kadir Beyaztaş, bu projenin İzmir ve Ankara'da yaşayan engelli sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda karşılaştıkları fırsat eşitsizliklerini azaltmayı ve insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamlarını sürdürmelerini desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Beyaztaş, projenin, hizmetlere erişemeyen engelliler için yaygınlaştırılması gerektiğini de ifade etti.

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan da dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğuna dikkati çekti.

Bu sergide Türkiye'deki engelli mültecilerin duygularını ve karşılaştıkları sorunları fotoğraflarla aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Kan, tüm bireylerin topluma katılımının sağlandığı ve eşit haklara sahip olduğu bir dünyaya sahip olma temennisinde bulundu.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü Türkiye Başkanı Devrig Velly ise engelli insanların özellikle hizmetlere erişme konusunda daha fazla zorlukla karşı karşıya olduklarını belirtti.

AB'nin insani yardım projelerini desteklediğini kaydeden Velly, "Engelli mülteciler Türkiye'de haklarını kullanma ve hizmetlere erişme konusunda yalnız değildir. UNFPA ve aynı zamanda ASAM bu çalışmalara katkı yapmaya devam etmektedir." dedi.

Velly, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmaya devam etmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

"Engelli mülteciler için hizmetlerin iyileştirilmesi, hep birlikte çalışırsak mümkün olur"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou da bu serginin "çok zamanlı bir sergi" olduğuna dikkati çekerek engellerle yaşayan insanların potansiyelini hatırlatan bir sergi olduğunu söyledi.

Bu konunun insan hakları ve kalkınma konusunun en merkezinde olduğunu vurgulayan Pertzinidou, inovasyon ve dönüştürücü çözümlerin engelli kişilerin ihtiyaçlarını hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Pertzinidou, engelli mültecilerin erişilebilirlik konusunda bazı ek zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

AB'nin Türkiye'deki mültecilere yakın olmaya devam edeceğini kaydeden Pertzinidou, bu serginin dünyayı "engelli mültecilerin bakış açısından" görme şansı verdiğini dile getirdi.

Pertzinidou, "Engelli mülteciler için hizmetlerin iyileştirilmesi ancak ve ancak biz hep birlikte çalışırsak mümkün olur." dedi.

UNFPA Destekçisi Oyuncu Aslı İnandık da etkinliğe canlı bağlantıyla katılarak duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından sergi açıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katılımcılar, engelli bireylerin çektiği fotoğrafları inceledi.

Etiketler : Görme işitme UNFPA Destekçisi Oyuncu Aslı İnandık Engelli mülteciler
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