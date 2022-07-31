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31 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00

Animasyon filmi 'Karagöz' 26 Ağustos'ta vizyona girecek

Kaynak: AA

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80'e yakın karakterin beyaz perdeye yansıtıldığı yapımda Karagöz'ü Yetkin Dikinciler, Hacivat'ı Altan Erkekli, Karagöz'ün Karısı'nı Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı ise Mazlum Kiper seslendiriyor.

Karakter tasarımları ve sahne düzenlemeleriyle 4 yıla yakın süren çalışmalar sonucu hazırlanan "Karagöz" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve TRT ortaklığı ile Yedirenk İletişim tarafından yapımı gerçekleştirilen animasyon film 26 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini gölge oyunlarının üstatlarından Hayali Torun Çelebi olarak tanınan Tuncay Tanboğa'dan ders alan Murat Karahüseyinoğlu'nun üstlendiği filmde Karagöz ve Hacivat dışında 80'e yakın karakter izleyiciyle buluşacak.

Senaryo, usta karagöz oyuncuları tarafından canlandırıldı

Yapımcılığını Bilal Arıoğlu ve İsrafil Kuralay'ın üstlendiği filmde, animasyon karakterlerin hareket ve mimiklerinin oturması için senaryo, usta karagöz oyuncuları tarafından canlandırılarak referans çekimleri yapıldı.

Projede geleneğin aslına sadık kalarak Karagöz ve Hacivat dokusuna zarar vermeden, Karagöz kültürünün daha geniş kitlelerce tanınıp sevilmesi hedeflendi.

Karagöz-Hacivat geleneğinin üç boyutlu animasyonla hak ettiği konuma yükseltilerek yaşatılması amaçlanan filmde, zarif ve nükteli bir dille toplumsal hassasiyeti yansıtan bir hikaye anlatıldı.

Karagöz gösterileri sinemaya taşınıyor

Animasyon, deriden imal edilen tasvirlerin beyaz bir perdeye ışık vasıtasıyla yansıtılmasıyla sunulan Karagöz gösterilerinin sinema perdesine aktarılması bakımından dikkati çekiyor.

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçılarının katkı sağladığı yapımda Yetkin Dikinciler Karagöz'e, Altan Erkekli ise Hacivat'a ses verirken, Karagöz'ün karısını Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir'i Selçuk Kıpçak, Cazu kızını Zeynep Önen, Cazu oğlunu ise Bora Sivri seslendiriyor.

Etiketler : Karagöz Animasyon Yetkin Dikinciler Karagöz
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