Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda

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27 Ocak 2023 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 14:17:00

Animasyon film severleri yepyeni bir yerli yapım bekliyor! Mannu, 10 Şubat'ta sinemalarda

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Avusturalya'dan gelen korkusuz koala Mannu'nun, yeni dostlarıyla beraber Çanakkale'de yaşadığı maceraları anlatan “MANNU Çanakkale'de” animasyon filmi 10 Şubat'ta çocuklarla buluşacak.

Animasyon film severleri yepyeni bir yerli yapım bekliyor. Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu'nun, macera dolu eğlenceli serüveni 10 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "Mannu Çanakkale'de" Cumhuriyetin 100. Yılında Çanakkale zaferini farklı bir dille gündem yapan anlamlı bir eser olarak yer alacaktır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Çanakkale Zaferli kutlamalarının 2023 yılı teması olarak belirlediği "Ruhumuzda Var" duygusunu film boyunca hissedeceksiniz. Çanakkale zaferinin nesillerdir aktarılan ve içimizde yaşayan dayanışma ruhu, özverisi, paylaşma duygusu ve bizi ortak bir hafızada diri tutan öyküsü, çocukların penceresinden özel bir anlatımla iyiliğin ve kötülüğün karşılaşması olarak izleyici karşısına çıkacak.

TRT ortak yapım, TRT Çocuk editörleri ve pedagoglar kontrolünde hazırlanan "Mannu Çanakkale'de" Muhtelif İşler (Mi Kreatif) ve Siyah Martı ekiplerince uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanarak unutulmaz animasyon filmler arasına girmeye aday bir yapım.

Filmde Avustralya'dan yola çıkan William, dedesine verilen madalyonu her yıl yapılan anma törenlerinde sergilenmesi için Çanakkale'ye götürmektedir. Yanında çok sevdiği evcil hayvanı Mannu'yu götüremez. Ancak Mannu'nun bir şekilde gizlice gitmenin yolunu bulmasıyla hikayemiz başlar.

Hikayemiz boyunca kahramanlarımıza, Ayşe ve köpeği Minik, Cevher Nine, Amir, Nusret, Pala gibi sevimli karakterler eşlik ederken; Harry ve Garry gibi türlü türlü huyları olan çete üyeleri de kahramanlarımızın işlerini zorlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Bu macera ile izleyicilerimizi eğlendirirken çocuklar ve ailelerle de bağ kurabilecek olan film; kültür, tarih bilinci, hayvan sevgisi gibi konularda hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin gönlüne girecek. Mannu kendi içerisindeki karakter dünyasıyla tüm bu davranış biçimlerini ve iyilikle kurulan neden sonuç bağını güçlü bir şekilde çocuklarımıza sunacaktır.

Etiketler : animasyon film mannu trt trt çocuk sinema
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