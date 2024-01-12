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12 Ocak 2024 Cuma 07:54:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:54:00

Anatomi safarisi

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"Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" İstanbul'da ziyaretçi akınına uğruyor.

Gerçek hayvan bedenlerinin ve organlarının plastinasyon yöntemiyle korunduğu "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" İstanbul'da ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyaların canlılarını bir arada görme ve 100'den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleme imkânı buluyor.

İstanbul'da Ataşehir Metropol İstanbul AVM'deki Hupalupa Expo'da yer alan ve 4 Şubat'a kadar açık olan sergi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ziyaret tarihleri sömestir tatilinin sonuna kadar uzatılan sergi, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçilerine, sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

"Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor. "Hayvan derisinin ve kürkünün altında ne/neden var?" sorusu, meraklıları, anatomik bir safariye çıkarıyor.

Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyaların canlılarını bir arada görme ve 100'den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleme imkânı buluyor. Doğal yollarla hayatını kaybeden ve sergi için bağışlanan hayvanlar, plastinasyon yöntemi ile çürümez hale getirilerek sergilenirken; hayvanlar âleminin şaşırtıcı gerçekleri de gün yüzüne çıkıyor.

Gorillerin uyumadıkları zamanların yüzde 50'sini yemek yiyerek geçirdiklerini, salyangozların saate 10 metre yol alabildiklerini, bir boğanın kalbinin insan kalbinden 5 kat ağır olduğunu, fillerin her gün 150 kilo ot, ağaç kabuğu ve meyve tükettiği gibi şaşırtıcı gerçekleri de öğrenme imkanı buluyorlar. Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota, boz ayıdan devekuşuna kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Etiketler : gerçek hayvanların anatomi sergisi istanbul ziyaretçi
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