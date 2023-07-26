"Anadolu'nun Renkleri" sergisi Birlik Vakfında açıldı

Birlik Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, 36 ismin 50'den fazla tablo, desen ve objeleri beğeniye sunuluyor.

Atalay'ın öncülüğünde kurulan "Yeni Dinamizm" hareketi çatısı altında toplanan ekip, misyonlarını medeniyetin inanç ve tarih, değer ve estetik anlayışını sanat ile ifade etmek olarak belirtiyor.

Geçen yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer görülen İlhami Atalay, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ismini öğrencilerinin koyduğunu belirterek, sanatçı adaylarına 3 ay boyunca haftada bir gün ders verdiğini söyledi.

Atalay, bu kadar kısa sürede öğrencilerinin 1,5 metre boyunda tablolar ortaya çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu olacak bir şey değil. Akla mantığa uyan işler değil ama biz tepeden inme çalışma yaptırıyoruz öğrencilere. Akademik eğitim vermiyorum. Yani bir talebeye tepeden inme büyük bir tabloya nasıl başlayabileceğini aşılıyorum, motive ediyorum. Büyük bir tabloyla boğuşmak kolay değil. Öğrenciler bu yüzden büyük bir heyecan başlıyor. Bütün teknikleri öğretiyorum. Hiçbir akademide hiçbir hocanın talebeye vermeyeceği bilgileri veriyorum. Öğrenciler de hevesli, aşk dolu."

"SANAT OKULLARINDA ÖĞRETİLEN SIRALI TEKNİK İLE DEĞİL, KİŞİNİN YÖNELİMLERİ VE SANAT ARZUSUNA GÖRE İLERLİYORUZ"



Proje sorumlusu Hülya Akar Ünal da "Anadolu'nun Renkleri"nin Atalay'ın İstanbul Tasarım Merkezi'nde yürüttüğü resim atölyesi sonucunda ortaya çıktığını anlattı.

Sergideki eserlerde kullanılan tüm renklerin Anadolu'yu anımsattığını söyleyen Ünal, "Biz şu an atölyede Türkiye'de sanat okullarında öğretilen sıralı teknik ile değil, kişinin yönelimleri ve sanat arzusuna göre ilerliyoruz. Atalay hoca bize bütün sırlarını veriyor. Boya nasıl karıştırılır fırça, boya nasıl kullanılır gibi bunların hepsinin bilgisini hoca saklamadan bize veriyor. Bu yüzden de öğrenciler çok çabuk sonuca varabiliyor."

Serginin açılışına konuk olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alacacı da kısa bir konuşma yaptı.

Ressam Cemal Toy, İsmail Hakkı Gurbetci ve Bilgehan Atalay'ın eserlerinin de yer aldığı sergi, 12 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.