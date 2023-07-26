VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler açıkladı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönderdik!
CHP'den Tanju Özcan kararı!
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
Beyaz eşya sektörü ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengeledi
26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02:00

"Anadolu'nun Renkleri" sergisi Birlik Vakfında açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin İstanbul'un tarihi mekanlarından ilham alarak hazırladıkları "Anadolu'nun Renkleri" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Birlik Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, 36 ismin 50'den fazla tablo, desen ve objeleri beğeniye sunuluyor.

Atalay'ın öncülüğünde kurulan "Yeni Dinamizm" hareketi çatısı altında toplanan ekip, misyonlarını medeniyetin inanç ve tarih, değer ve estetik anlayışını sanat ile ifade etmek olarak belirtiyor.

Geçen yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer görülen İlhami Atalay, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ismini öğrencilerinin koyduğunu belirterek, sanatçı adaylarına 3 ay boyunca haftada bir gün ders verdiğini söyledi.

Atalay, bu kadar kısa sürede öğrencilerinin 1,5 metre boyunda tablolar ortaya çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu olacak bir şey değil. Akla mantığa uyan işler değil ama biz tepeden inme çalışma yaptırıyoruz öğrencilere. Akademik eğitim vermiyorum. Yani bir talebeye tepeden inme büyük bir tabloya nasıl başlayabileceğini aşılıyorum, motive ediyorum. Büyük bir tabloyla boğuşmak kolay değil. Öğrenciler bu yüzden büyük bir heyecan başlıyor. Bütün teknikleri öğretiyorum. Hiçbir akademide hiçbir hocanın talebeye vermeyeceği bilgileri veriyorum. Öğrenciler de hevesli, aşk dolu."

"SANAT OKULLARINDA ÖĞRETİLEN SIRALI TEKNİK İLE DEĞİL, KİŞİNİN YÖNELİMLERİ VE SANAT ARZUSUNA GÖRE İLERLİYORUZ"

Proje sorumlusu Hülya Akar Ünal da "Anadolu'nun Renkleri"nin Atalay'ın İstanbul Tasarım Merkezi'nde yürüttüğü resim atölyesi sonucunda ortaya çıktığını anlattı.

Sergideki eserlerde kullanılan tüm renklerin Anadolu'yu anımsattığını söyleyen Ünal, "Biz şu an atölyede Türkiye'de sanat okullarında öğretilen sıralı teknik ile değil, kişinin yönelimleri ve sanat arzusuna göre ilerliyoruz. Atalay hoca bize bütün sırlarını veriyor. Boya nasıl karıştırılır fırça, boya nasıl kullanılır gibi bunların hepsinin bilgisini hoca saklamadan bize veriyor. Bu yüzden de öğrenciler çok çabuk sonuca varabiliyor."

Serginin açılışına konuk olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alacacı da kısa bir konuşma yaptı.

Ressam Cemal Toy, İsmail Hakkı Gurbetci ve Bilgehan Atalay'ın eserlerinin de yer aldığı sergi, 12 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Etiketler : Ressam Cemal Toy Atalay hoca sanat SERGİ
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX