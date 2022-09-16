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16 Eylül 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 13:00:00

Anadolu'nun ‘Hamle'si

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Her Anadolu şehrinde olduğu gibi Maraş'ta da 1950'li yıllardan itibaren edebiyat dergileri çıkmaya başlar.

İlk sayısı 15 Kasım 1952'de bir okul dergisi olarak çıkan Hamle, ünü ülke sınırlarına ulaşan bir 'edebi ses' haline gelir.

Dergi hem Maraş'taki gençlerin yazılarına hem de ülkenin önde gelen şair ve yazarlarına açar sayfalarını...

Söz gelimi Hamle'nin 17. sayısında yer alan bir 'soruşturma'da Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaşar Nabi Nayır, Samim Kocagöz ve A. Mümtaz Kısakürek'e 'sanatçının sosyal meseleler karşısındaki durumu nasıl olmalıdır' şeklinde bir sual yöneltilmiş.

Yaban yazarının (Yakup Kadri) cevabı şöyle: 'Hangi koldan olursa olsun, her sanat eseri sosyal bir hadisedir. Gerek şair, gerek tiyatrocu, gerekse romancı ile hikayeci kendi mizacına, dünya görüşüne ve kendi kültürüne göre içinde bulunduğu cemiyetin ve yaşadığı devrin özelliklerini aksettirir.'

Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi isimlerin yazı ve şiirlerine sıklıkla verilen Hamle'nin sahibi Sabri Aytemiz, yazı işleri müdürü ise Abdürrezzak Doğuç'tur.

Kasım 1952'den Nisan 1985'e kadar yayın hayatını sürdüren dergi 22. sayısında son bulmuş, bir daha da yayınlanmamış.

Şimdi, edebiyata gönül verenleri ve dergi koleksiyoncularını mutlu edecek bir haber...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, edebiyat dergiciliğinde iz bırakmış Hamle'nin tıpkıbasımını yaptı.

Hamle'nin tüm sayılarını iki kapak arasında buluşturan çalışmayı Duran Boz yayına hazırlamış.

Kahramanmaraş Belediyesi geçen yıl da Maraş'ın bir başka efsane dergisini; İkindi Yazılar'nı tıpkıbasım olarak yayınlamıştı.

1985-1994 yılları arasında 131 sayı olarak yayınlanan bu dergi Andırın Postası gazetesinin eki olarak, taşradan Türkiye'ye açılan bir edebiyat penceresiydi.

İşte, Anadolu'da, Maraş'ta nice genç kalem ilk heyecanlı şiirlerini, öykülerini, denemelerini bu iki dergide; Hamle'de ve İkindi Yazıları'nda neşretti, orada nefes aldı, büyüdü, serpildi, meyva veren ağaca dönüştü.

Her iki tıpkıbasım da şehri edebi hafızasına saygı duruşu niteliğinde...

İlaveten, Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Yayınları'ndan elimize ulaşan bir başka eser de 'Safahat Şairi Mehmet Akif Ersoy' adını taşıyor.

Duran Boz ve Selim Somuncu'nun emekleriyle yayına hazırlanan 288 sayfalık eser, Mehmet Akif'in Safahat adlı şaheserinin sosyolojik açıdan ele alındığı yazılardan oluşuyor.

BEDİR ACAR

Etiketler : bedir acar hamle dergi
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