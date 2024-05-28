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28 Mayıs 2024 Salı 07:16:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 07:16:00

Altın Portakal'a göz kırpıyor

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Ödüllü film 'Dedemin Gözyaşları' filmi Altın Portakal Film Festivali yolcusu...

Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin'in oynadığı film, bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alıyor. Filmin senarist ve yönetmenliğini de üstlenen İhsan Taş, 2023'te iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivaline başvurusunu yaptığını belirterek bu yıl düzenlenecek festivale filmini yeniden yollayacağını söyledi.

Etiketler : altın portakal film ödül
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