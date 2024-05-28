Altın Portakal'a göz kırpıyor

Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin'in oynadığı film, bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alıyor. Filmin senarist ve yönetmenliğini de üstlenen İhsan Taş, 2023'te iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivaline başvurusunu yaptığını belirterek bu yıl düzenlenecek festivale filmini yeniden yollayacağını söyledi.