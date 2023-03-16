Almanya'da en iyi filmi seçecek

Almanya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali (Filmfestival Türkei Deutschland), başladı. 19 Mart'a kadar devam edecek etkinliğin Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde Birce Akalay da yer aldı. Başkanlığını yönetmen ve yapımcı Dominik Graf'ın üstlendiği, Akalay'ın yanı sıra yönetmen Mehmet Binay, festival direktörü Nathalie Arnegger ve sinema yazarı Dr. Joseph Nagel'in de bulunduğu jüri, geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıyla filmleri değerlendirdi. Jürinin fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.