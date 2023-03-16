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16 Mart 2023 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 17:24:00

Almanya'da en iyi filmi seçecek

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Almanya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali başladı.

Almanya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali (Filmfestival Türkei Deutschland), başladı. 19 Mart'a kadar devam edecek etkinliğin Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde Birce Akalay da yer aldı. Başkanlığını yönetmen ve yapımcı Dominik Graf'ın üstlendiği, Akalay'ın yanı sıra yönetmen Mehmet Binay, festival direktörü Nathalie Arnegger ve sinema yazarı Dr. Joseph Nagel'in de bulunduğu jüri, geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıyla filmleri değerlendirdi. Jürinin fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Etiketler : almanya festival yarışma birce akalay jüri

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