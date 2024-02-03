Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca açıklamasında, "Alev Hanım'-ı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı. Alatlı, bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde defnedilecek.

'ŞANSLI BİR İNSANIM'

Usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli. Devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı" ifadelerini kullanmıştı.

'IŞIĞI SÖNMEYECEK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi. Mehmet Nuri Ersoy da, "Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

HAKİKATI ARAYAN BİR ENTELEKTÜELDİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Geride sevgi ve saygıyla anılacak bir ömür, unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı. Kendi ifadeleriyle Sayın Alatlı'yı "güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel" olarak hürmetle anacağız. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BATARSA OKYANUSLAR TAŞAR



Alev Alatlı'nın "Nasihatimdir, vasiyetimdir" yazısı, vefatından sonra sosyal medyadan paylaşıldı: "... Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye'yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye'nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar. Mademki son temsilcileriyiz Gezegen'in iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek 'gerçek', soğuyan Güneş'in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı."