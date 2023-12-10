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10 Aralık 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:00:00

Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki antik kentte devam eden kazıda gün ışığına çıkarılan Afrodit ve Dionysos heykel başlarının sayısı 5'e yükseldi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Koca Çay'da yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in heykel başının ikincisi, şarap tanrısı Dionysos'un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Gürok Turizm ve Madencilik AŞ ile Halk Yatırım sponsorluğunda sürdürülüyor. Bu sezon kazı çalışmaları ağırlıklı olarak agora (çarşı) ve Koca Çay'da yapıldı.

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yıl kazı sezonunun en önemli çalışma alanlarından birinin antik dönemde "Penkalas" olarak bilinen Koca Çay olduğunu söyledi.

Çayın üzerinde antik köprüler bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Coşkun, "Bu alanda yaptığımız çalışmalar 2021 yılından beri sürüyor. Biz bu çayda Roma İmparatorluğu döneminden kalma 4 mermer köprünün var olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu 4 köprüden 2'sinin restorasyonu yapıldı ve bugün ziyaret edilebilir hale geldi." dedi.

Kazı çalışmasının sonlandırıldığı "3 No'lu Köprü" olarak adlandırılan yapının kalıntıları arasında çeşitli mermer bloklarla karşılaştıklarını dile getiren Coşkun, 3 gözlü olan bu köprünün büyük bir sel nedeniyle çökmüş olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

"HEYKEL BAŞLARI OLDUKÇA GÜZEL KORUNMUŞ VAZİYETTE"

Prof. Dr. Coşkun, köprünün enkazının kazılması esnasında çok sayıda heykel parçalarını gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti.

Bunlar arasında bazılarının daha önemli parçalar olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu sezon bizi heyecanlandıran en önemli gelişme; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykel başı ile şarap tanrısı Dionysos heykel başının yenilerini ortaya çıkarmamız oldu. Çayda bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 100'ü aşkın heykel parçasıyla karşılaştık. Bulunan başların bazılarının 2-3 metre uzunluğundaki heykellere ait olduğu anlaşılmaktadır. İlkini 3 yıl önce ortaya çıkardığımız bu heykel başları oldukça güzel korunmuş vaziyette. Yaptığımız kazı çalışmalarında, toplamda 2 Afrodit, 3 Dionysos heykel başını çıkarmayı başarmış olduk."

Heykellerin gövdelerinin ise birçok parça halinde bulunduğunu bildiren Coşkun, antik kentte geçen nisanda başlayan kazı sezonunu bu ay sonlandıracaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : kütahya aizanoi antik kenti afrodit dionysos heykel
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