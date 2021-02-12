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12 Şubat 2021 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 15:56:00

Ahmet Kabaklı'ya vefa

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Yıllar su gibi akıp geçiyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Kabaklı vefat edeli 20 yıl geçmiş!

Sesi daha dün gibi kulaklarımda çınlıyor Ahmet Kabaklı hocanın...

Gazeteciliğe yeni başlamışım... O kültür merkezi senin, bu vakıf benim nerede ne etkinlik varsa her akşam bir yerlere gitmeye çalışıyorum.

Film festivallerinde günde üç seans film izliyorum; halim kalsa dördüncüye de gideceğim...

Derken, Sultanahmet Divanyolu Caddesi, numara 14'teki Türk Edebiyatı Vakfı'na düşüyor yolum.

Öğretmenlikten, gazeteciliğe, oradan yazarlığa uzanan bir hayat hikayesinin kahramanı Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı hoca kürsüde; Vakfın geleneksel Çarşamba Sohbetleri'ne 'moderatörlük' yapıyor.

Çarşambaları akşamlarımın adresi bundan böyle sıklıkla Türk Edebiyatı Vakfı oluyor.

Genç bir gazeteci olarak o günlerde Ahmet Kabaklı'yı şöyle görüyorum: Ceketi hep ilikli; ince, esprili, sabırlı, nezaket sahibi bir insan... Büyüğe de küçüğe de aynı saygıyı, sevgiyi gösteriyor, herkese kıymet veriyor, söz hakkı tanıyor. Hitabeti temiz, milli manevi değerler konusunda kaya gibi sağlam duruşu var...

1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Çokum, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Süha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucu başkanı Ahmet Kabaklı.

Beş ciltlik Türk Edebiyatı Ansiklopedisi'nin ve Temellerin Duruşması gibi bir başyapıt dahil, onlarca kitabın, yüzlerce makalenin yazarı...

Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun AKM'de düzenlediği törenle (14 Aralık 1996) yazarlığın zirvesindeki kişilere verilen, yazarların üstadı, bilge yazar anlamına gelen "Şeyhülmuharririn" unvanıyla taçlandırılan bir kültür alpereni...

O günlerden bugünlere, Türk Edebiyatı Vakfı'nda geleneksel olarak sürdürülen Çarşamba Sohbetleri her hafta kültür dünyasının önemli simalarını ağırlıyor. Adresi vermiştim, Sultanahmet Divanyolu Caddesi, numara 14...

Bu kültür ocağında ustalar ve gençler bir arada, kapı herkese açık, sıcak çaylar, demli sohbetler eşliğinde bir kültür yuvasına dönüşen vakfın o meşhur kahverengi kürsüsünden kimler geldi kimler geçti... Necip Fazıl, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Erol Güngör, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı...

Vefatının üzerinden 20 yıl geçen Ahmet Kabaklı'nın kültür dünyamıza armağanı o vakıf...

Sanatçılar ve edebiyatçılar bu dünyadan göçüp gittiklerinde bile eserleri ve fikirleriyle yaşamaya devam ediyor. Ahmet Kabaklı da kitapları okunduğu müddetçe yaşıyor demektir.

Bu arada, Ahmet Kabaklı'nın özel kitap koleksiyonu, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde kendi adını taşıyan kütüphanede bulunuyor, hatırlatmış olalım.

BEDİR ACAR

Etiketler : Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı Bedir Acar
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