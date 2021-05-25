Aeneas Kültür Rotası tescillendi

Balıkesir´in Edremit ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Türkiye´den başlayıp Avrupa´da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi´nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

Aeneas Kültür Rotası, Truvalı kahraman Aeneas´ın uğradığı limanlar ve arkeolojik bölgelerden oluşuyor.