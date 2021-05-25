  • BIST
    1400.22
  • Dolar
    8,4819
  • Euro
    10,3883
  • Altın
    516,1730
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Google'a 4 milyon ruble ceza
Putin: Rus ordusunu güçlendirmeye ve modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapılıyor
Polonyalı Bakan'dan dikkat çeken 'SİHA' sözleri
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Teslim edildi
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
ABD'de umut verici araştırma
İşte İstanbul'un yeni simgesi... Dünyada ilk ve tek
Körlüğe çare bulundu!
AK Partili vekile DSÖ'den ödül!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gökbey Helikopteri'nde flaş gelişme
BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak
New York Times yazdı: ABD'nin tesir gücü azalıyor
MHP lideri Bahçeli: Taviz vermeyiz, göz yummayız
ABD'den teröristlere destek pozu
Tecno Mobile, Türkiye'de üretime başladı
Samsung, Apple'a savaş açtı!
SNIPER KIZLAR 12'DEN VURUYOR!
Aeneas Kültür Rotası tescillendi
Ateş dikeni ile dünya 4'üncüsü
Tarihi çeşmeye kafesli koruma
25 Mayıs 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 17:00:00

Aeneas Kültür Rotası tescillendi

ABONE OL

Balıkesir´in Edremit ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Türkiye´den başlayıp Avrupa´da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi´nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

Balıkesir´in Edremit ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Türkiye´den başlayıp Avrupa´da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi´nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

Aeneas Kültür Rotası, Truvalı kahraman Aeneas´ın uğradığı limanlar ve arkeolojik bölgelerden oluşuyor.

Etiketler : Aeneas Kültür Rotası tescil balıkesir edremit
Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı

Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı
Buzları eritti

Buzları eritti
Binicilik eğitimine tam gaz devam

Binicilik eğitimine tam gaz devam
İki milyon sonrası yeni single

İki milyon sonrası yeni single
Murat destekli şarkı

Murat destekli şarkı
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş
Tuğba da o linke bastı

Tuğba da o linke bastı
Düşman değiliz

Düşman değiliz
Tek kişilik dev kadro

Tek kişilik dev kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER