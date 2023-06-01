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01 Haziran 2023 Perşembe 14:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 14:06:00

Adana Sabancı Merkez Camisi ve çevresi FPV dronla görüntülendi

Kaynak: AA

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Adana'nın simge yapılarından Sabancı Merkez Camisi ile çevresi Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Seyhan Nehri kenarında görkemli bir yapıya sahip olan 6 minareli Sabancı Merkez Cami, 58 bin 900 metrekare alanda Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Cami, kubbesinden pencerelerine, minarelerinden kubbeleri taşıyan ayaklarına kadar çok sayıda tevafuku bünyesinde barındırıyor.

Nehrin her iki yakasına kurulmuş devasa Merkez Parkı'nın içerisinde bulunan, 1998 yılında hizmet vermeye başlayan cami, yeşil alanlar ve çevresindeki dinlenme yerleriyle dikkat çekiyor.

Klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılan cami, genel görünüm olarak Sultan Ahmet, plan ve iç mekan olarak Selimiye Camisi'ne benziyor. Bu nedenle Sabancı Merkez Camisi 'Selimiye'nin eşi, Sultan Ahmet'in kardeşi, Kocatepe'nin çağdaşı' olarak nitelendiriliyor.

Hat eserlerinde hattat Hüseyin Kutlu'nun imzası bulunan, çinilerinin ise klasik İznik tekniğiyle yaptırılan caminin ana gövdesindeki dört köşeden çıkan minareler kare bir şekilde yükseliyor.

Etiketler : Seyhan Nehri kenarı Klasik Osmanlı mimarisi Selimiye Camisi
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