Açılışa özel beste

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23 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00

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29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Sinan' operası seslendirilecek.

29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk kültür ve sanatına damgasını vurmuş, İstanbul silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan 'Sinan' operası seslendirilecek. Cumhurbaşkanı isteğiyle özel bir opera eseri hazırlandı. Hasan Uçarsu'nun bestelediği eserin librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona yazdı. Eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak, orkestrayı ise şef Gürer Aykal yönetecek.

Etiketler : atatürk kültür merkezi mimar sinan opera istanbul devlet opera ve balesi
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