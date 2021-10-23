Açılışa özel beste

29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk kültür ve sanatına damgasını vurmuş, İstanbul silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan 'Sinan' operası seslendirilecek. Cumhurbaşkanı isteğiyle özel bir opera eseri hazırlandı. Hasan Uçarsu'nun bestelediği eserin librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona yazdı. Eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak, orkestrayı ise şef Gürer Aykal yönetecek.