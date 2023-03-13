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13 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: AA

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Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.

Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

KIRMIZI HALI YOKTU

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı.

Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.

95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:

- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

- En İyi Belgesel: "Navalny"

- En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

- En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

- En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

- En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

- En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

- En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

- En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

- En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

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