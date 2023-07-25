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80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
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25 Temmuz 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 17:08:00

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Kaynak: AA

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80. Venedik Film Festivali'nin "Ufuklar" kategorisinde Türk yönetmenlerden Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi gösterilecek

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 80'incisinin tanıtımı, çevrim içi basın toplantısıyla yapıldı.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, festivalde farklı kategorilerde gösterilecek filmleri açıkladı.

Barbera, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. Venedik Film Festivali'nin açılış filminin, ana yarışma kategorisinde de yer alan Edoardo De Angelis'in "Comandante" isimli filmi olduğunu bildirdi.

Yönetmen Nikolaj Arcel'in "Bastarden", Luc Besson'un "Dogman", Bertrand Bonello'nun "La Bete", Stephane Brize'nin "Hors-Saison", Pietro Castellitto'nun "Enea", Bradley Cooper'ın "Maestro", Sofia Coppola'nın "Priscilla", Saverio Costanzo'nun "Finalmente L'Alba", Edoardo De Angelis'in "Comandante", Giorgio Diritti'nin "Lubo", Ava DuVernay'ın "Origin", David Fincher'ın "The Killer", Michel Franco'nun "Memory", Matteo Garrone'nin "Io Capitano", Ryusuke Hamaguchi'nin "Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)", Agnieszka Holland'ın "Zielonga Granica (The Green Border)", Timm Kröger'in "Die Theorie Von Allem", Yorgos Lanthimos'un "Poor Things", Pablo Larrain'in "El Conde", Michale Mann'ın "Ferrari", Stefano Sollima'nın "Adagio", Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in "Kobieta Z... (Woman Of) " ve Fien Troch'un "Holly" isimli filmleri festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışacak.

Festivalin "Ufuklar (Orizzonti)" kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor.

Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, "Ufuklar" kategorisinde Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Etiketler : venedik film festivali film sinema
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