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8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin finalistleri açıklandı... 9 Kasım'da başlıyor
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21 Ekim 2023 Cumartesi 14:12:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 14:12:00

8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin finalistleri açıklandı... 9 Kasım'da başlıyor

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen; Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek olan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin finalistleri açıklandı.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, "Kısa film başka bi' şey" diyerek kısa filmcilerin hikâyeye odaklanmasını amaçlıyor. 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, bu yıl da genç yeteneklerin keşfine olanak sağlıyor. Anlayışını bu çerçeveye oturtan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sekizinci yılının finalistlerini de açıkladı.

TÜM BAŞVURULAR TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLDİ

Başvurularını 20 Eylül'e kadar uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden alan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde ön elemeyi geçen filmler beş ön jüri tarafından değerlendirildi. Yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ile akademisyen yönetmen Yusuf Emirdar'ın yer aldığı ön seçici kurulda tüm filmler titizlikle incelendi ve değerlendirildi. Bu kapsamda 25 kısa film ödüller için yarışacak. Kısa film gösterimleri ise seçkiler halinde Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda yapılacak. 9 Kasım tarihinde saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde açılışının yapılacağı festivalin kapanışı ise 16 Kasım'da saat 20.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleşecek.

KURMACADAN DENEYSELE ONLARCA FİLM

Bu yıl festivalin Kurmaca kategorisinde 6 film yarışacak. Aram Dildar'ın "Adres", Barış Kefeli ile Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz", Beril Tan'ın, "Farklı Bir Yas", Kaan Orgunmat'ın, "The Wake Up Chirp", Turan Haste'nin "Rutubet" ve Alkım Özmen'in "Gece Babamızı Ararken" adlı filmleri bu kategoriyi oluşturan finalist filmler arasında yer alıyor. Deneysel kategoride ise 5 film bulunuyor. Begüm Aksoy ile Derya Ar'ın "Cevizin Altında", Cihan Emre Zengin ile Ecem Görü'nün "İlk", Göksel Altül'ün "Truffle", Hazan Beklen'in "İnsan Örtüsü" ve Alican Durbaş'ın "Uzak Ayna" filmleri deneysel kategoride sinemaseverlerle buluşacak. Belgesel kategorisinde ise yine 5 başarılı film yer alıyor. Barış Yücedağ'ın "Bakmadan Geçemediklerim", Yalçın Çiftçi'nin "Beyaz Dağın Çocukları", Meryem Şahin'in "Özgürlük Yılkıları", Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot" ve Yavuz Selim Taşçıoğlu'nun "Vira" adlı belgeselleri bu kategoriyi oluşturuyor. Animasyon kategorisinde ise 5 film yer alıyor. Mehmet Nuri Kaya'nın "Azami Nefes Sayısı", Batıkan Köse ile Doğukan Köse'nin "Cepgöz", Mehmet Akif Yıldız'ın "Simbiyoz", Zeynep İncetekin'in "Karatavuk" ve Didar Ağlaç Güzelkaya'nın "Omid" adlı filmleri bu kategoride izleyici karşısına çıkacak. Festivalin bu yılının Lise kategorisinde ise 4 film ödüller için yarışacak. Zeynep Kurt'un "Zamanın Anahtarı", Evrim Su Işık'ın "Suskun", Demir Demirbağ'ın "Çürümüş Anıların Rüyası" ve Barış Kuzey Yılmaz'ın "Yeniden Doğuş" adlı filmleri bu kategoride bulunuyor.

YARIŞMA DIŞI GÖSTERİM SEÇKİSİ DE VAR

Festivalde aynı zamanda yarışma dışı bir gösterim seçkisi de bulunuyor. Bu filmler ise şöyle: Mehmet Acaruk'tan "Elma", Bora Yavuz Subaşı'dan "Pamuk Prenses ve Cüce", Deniz Türker'den "Sayılar", Halime Usta'dan "Soğuk, Uzak ve Kirli", Zülfü Gül'den "Son Ağaç", Şenol Çöm'den "Gezen Oğlak", Eren Aybars Arpacık'tan "Yeraltından Notları".

10 PROJE YAPIM DESTEĞİ ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAK

Festivalin bu yılki Yapım Desteği Ödülleri içinse 10 kısa film projesi yarışıyor. Emre Cef Kamhi'nin "Aslında Herkes", Mehmet Başak'ın "Ayna", Ozan Sertdemir'in "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol", Celal Yücel Tombul'un "Doksan Dokuz", Özlem Gözüm Cengiz'in "Düğüm Günü", Ronay Gür'ün "Hasat", Yiğit Armutoğlu'nun "Ivan'ın Çocukluğu", Öykü Orhan'ın "Kara Maden", Mert Kartal ile Serdar İnan'ın "Kuşlar Gibi" ve Mustafa Yılmaz'ın "Sonbahar" adlı kısa film projeleri bu kategoride yer alıyor.

DOLU DOLU BİR FESTİVAL HAFTASI

Bu yılki danışma kurulunda yapımcı Halil Kardaş, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, belgesel yönetmeni ve yapımcı Merve Sena Kılıç, yayıncı ve yazar Cevat Özkaya ile editör ve yazar Asım Öz'ün yer aldığı festival, yoğun bir programla sinemaseverleri bekliyor. Kısa film gösterimlerinin yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye ve paneller yapılacak. İşitme ve görme engelli bireyler içinse bazı gösterimler tamamıyla erişilebilir olarak ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile hayata geçirilecek. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema temalı bir kitap basılarak festival takipçileriyle paylaşılacak. Tüm film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

TOPLAM ÖDÜL 125 BİN TÜRK LİRASI

16 Kasım'da Atlas Sineması'nda yapılacak olan festivalin ödül töreninde en iyi kurmaca filme 15 bin TL, en iyi belgesel filme 15 bin TL, en iyi animasyon filme 15 bin TL, en iyi deneysel filme ise 7500 TL ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7500 TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde verilecek ödüller ise şu şekilde: 1.lik Ödülü 7500 TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi, 2.lik ve 3.lük Ödülü de yine İSE tarafından verilecek sinema eğitimi olacak. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 2 en iyi projeden birine İSE tarafından 30 bin TL nakdi destek, diğer en iyi projeye ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü verilecek.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı kısadan hisse kısa film festivali başka bi festival
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