8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali yarın başlıyor

TürkMedya'nın medya sponsorluğunda bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek olan, "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere değerli fırsatlar sunan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin etkinlik ve gösterim programı açıklandı. Açıklanan program kapsamında usta yönetmen Ömer Faruk Sorak, ustalık sınıfı etkinliğiyle 14 Kasım Salı günü saat 17.30'da, Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş üstlenecek. "Vizontele", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Sınav", "Ferhunde Hanımlar", "Aşk ve Gurur", "Bandırma Füze Kulübü" gibi başarılı filmler ile dizilerin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, katılacağı ustalık sınıfında bilgi ve deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşırken aynı zamanda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

FESTİVALDE BAŞKA NELER VAR?

9 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde açılışının yapılacağı Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ilk kısa film gösterimi ve yönetmenleriyle söyleşisi 10 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.00'de yapılacak. Aynı gün ikinci kısa film seçkisi ise 15.30'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamındaki ilk ustalık sınıfı etkinliği ise 10 Kasım Cuma günü AKM Yeşilçam Sineması'nda sanat yönetmenliği üzerine Natali Yeres'in katılımı ile olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci Ali Demirtaş üstlenecek.

AKM'DE AYŞE ŞASA PANELİ

11 Kasım Cumartesi günü ise ilk kısa film gösterim seçkisi AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.00'de, ikincisi ise saat 15.30'da yapılacak. Saat 14.00'te de AKM Yeşilçam Sineması'nda İsmail Hakkı Hafız'ın konuk olduğu "Sesimi duyan var mı? (Filmde Ses Tasarımı)" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Günün paneli ise saat 18.30'da "Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa" başlığıyla, Tuba Deniz'in moderatörlüğünde, Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız'ın katılımıyla düzenlenecek.

SİNEMADA YAPAY ZEKÂ TARTIŞMAYA AÇILACAK

12 Kasım Pazar günü AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 12.00 ve 16.00 seanslarında film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşiler devam edecek. Saat 14.00'te ise yine AKM Yeşilçam Sineması'nda "Olduramadım" kitabının yazarları ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Günün paneli ise saat 18.30'da AKM Yeşilçam Sineması'nda "Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zekâ" başlığıyla, yönetmen Abdulhamit Güler'in moderatörlüğünde Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin'in katılımıyla yapılacak.

FİLM MÜZİKLERİ DE KONUŞULACAK

13 Kasım Pazartesi günü AKM Yeşilçam Sineması'nda 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak. Bugünün atölyesi ise "Sahibinden Proje (Filmimi Nasıl Satarım)" başlığında olacak. Atölye, Ramazan Kılıç ve Merve Sena Kılıç'ın katılımıyla AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 17.30'da düzenlenecek. Günün son etkinliği ise saat 19.30'da film müzikçisi Yıldıray Gürgen'in katılımıyla ustalık sınıfı olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü yönetmen Meryem Sena Metin üstlenecek.

FESTİVALİN KLASİĞİ: TEK PLAN MASA

14 Kasım Salı günü film gösterimleri 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında AKM Yeşilçam Sineması'nda devam edecek. Festivalin klasiği haline gelmiş Tek Plan Masa etkinliği ise "Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet" başlığında saat 14.00'te; Birol Güven, Görkem Yeltan, Meral Aktan, Murat Pay ve Reis Çelik'in katılımıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Günün paneli ise AKM Yeşilçam Sineması'nda "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" başlığında, sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren ile Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi'nin katılımıyla Doç. Dr. Mesut Aytekin'in moderatörlüğünde saat 19.00'da gerçekleşecek.

ÖDÜL TÖRENİ 16 KASIM'DA ATLAS SİNEMASI'NDA

15 Kasım Çarşamba günü ise görme ve işitme engelli bireyler için film gösterimi yapılacak. Gösterim saat 12.00'de Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak. "Adını Sen Koy Etkinliği: Şimdi Siz Konuşun Biz Dinleyelim" başlıklı etkinlik ise aynı mekânda saat 17.00'de yapılacak. Festivalin yoğun gösterim ve etkinlik programının ardından ödüllerin sahiplerini bulacağı ve müzisyen Hakan Dedeler'in konuk olacağı kapanış ve ödül töreni ise 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleşecek.