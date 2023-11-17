8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sona erdi

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere değerli fırsatlar sunan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin sekizincisi sona erdi. 9-16 Kasım tarihleri süresince sinemaseverler birbirinden değerli etkinlikler ve onlarca kısa film gösterimiyle dolu, yoğun ve keyifli bir hafta yaşadı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE BULDU

8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni dün akşam Atlas Sineması'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Keyifli bir kokteylin ardından gecenin açılışını Hakan Dedeler ve müzisyen arkadaşları bir dinletiyle yaptı. Konuşmaların da yapılmasıyla ödüller sırasıyla sahiplerini buldu. Festivalin bu yılki yapım destek jürisinde yönetmen Abdurrahman Öner, yapımcı İsmail Murat Erdağı ile yönetmen Yeşim Tonbaz yer aldı. Bu kapsamda Yapım Desteği kategorisinde İSE Yapım Desteği Ödülü'nün sahibi "Kara Maden" adlı projesiyle Öykü Orhan oldu. Unity Production tarafından verilen Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol" filmiyle Ozan Sertdemir'e takdim edildi. Festivalin ana jürisi ise bu yıl yönetmen Mehmet Bahadır Er'in başkanlığında; yönetmen Elif Sözen, yazar ve senarist Güven Adıgüzel, akademisyen Zeynep Merve Uygun ile yönetmen Bekir Bülbül'den oluştu. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda, Lise kategorisinde ise En İyi Film Ödülü "Çürümüş Anıların Rüyası" filmiyle Demir Demirbağ'ın oldu. Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise "Gece Babamızı Ararken" adlı filmiyle Alkım Özmen'e layık görüldü. Festivalin Deneysel kategorisinde ise Alican Durbaş, "Uzak Ayna" filmiyle ödüle değer bulundu. En İyi Animasyon Film Ödülü ise "Azami Nefes Sayısı" adlı çalışmasıyla Mehmet Nuri Kaya'ya verildi. Belgesel kategorisinde ise En İyi Belgesel Film Ödülü'nü "Suriyeli Kozmonot" adlı filmiyle Charles Emir Richards aldı. Son olarak Kurmaca kategorisinde ise En İyi Film Ödülü'ne "Ben Tek Siz Hepiniz" filmiyle Barış Kefeli ve Nükhet Taneri layık görüldü. Verilen ödüller kapsamında toplamda 125 bin Türk Lirası'nın üzerinde ödül sahiplerini bulmuş oldu.

PEKİ FESTİVALDE NELER OLDU?

Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında farklı biçimsel formlarda onlarca film sinemaseverlerle buluştu. AKM Yeşilçam Sineması ile Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan gösterimlerde salonlar doldu taştı. Festivalde ayrıca görme ve işitme duyusu olmayan bireyler için erişilebilir gösterimler de yapıldı. Aynı zamanda filmlerin yönetmenleri gösterimlerin ardından sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Tüm bunlarla beraber usta sinemacılar da çeşitli etkinliklerle katılımcılarla bir araya geldi. Yönetmen Ömer Faruk Sorak, sanat yönetmeni Natali Yeres ve film müzikçisi Yıldıray Gürgen ustalık sınıfları kapsamında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

FESTİVAL, BİRÇOK PANELE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında aynı zamanda birçok panel yapıldı. "Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa" paneli, Tuba Deniz'in moderatörlüğünde, Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşti. "Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zekâ" paneli ise, yönetmen Abdulhamit Güler'in moderatörlüğünde Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin'in katılımıyla yapıldı. "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" paneli ise, sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren ile Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi'nin katılımıyla Doç. Dr. Mesut Aytekin'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Festivalin klasiği haline gelen Tek Plan Masa etkinliği ise Birol Güven, Görkem Yeltan, Meral Aktan, Murat Pay ve Reis Çelik'in katılımıyla yapıldı. Tüm etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşti, sinemaseverler 8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında keyifli, sinema dolu bir hafta yaşadı.

"OLDURAMADIM" KİTABI YAYIMLANDI

Festival kapsamında aynı zamanda bir yeni kitap daha yayımlandı. Genç sinemacıların deneyimlerini birer yazar olarak paylaştıkları "Olduramadım" kitabı sinemaseverlerle buluştu. Festival kapsamında geçtiğimiz yıl da "Niçin Sinema? Neden OImasın!" adlı bir kitap yayımlanmıştı.

Detaylı bilgi ve söyleşi talepleriniz için iletişim:

Merve Özgez 0553 798 9852 // Tülay Sevinç 0543 277 1944