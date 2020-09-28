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28 Eylül 2020 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 10:23:00

8. Boğaziçi Film Festivali salonlara çağırıyor!

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Sinemaseverlerle buluşmaya gün sayan Boğaziçi Film Festivali'nin sekizinci senesi için hazırlanan afiş paylaşıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi belli oldu. Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, afişinde kullandığı #HerŞeyeRağmen etiketiyle seyircisini salonlara destek vermeye çağırıyor.

Renkler ve Yunus Afişte Buluştu

Festivalin sekizinci yılı için hazırlanan afişin merkezine Boğaziçi Film Festivali’nin logosunda yer alan yunus konumlandırılırken; “8” rakamının vurgulandığı renkli dünyası dikkatleri çekiyor. Bu yıl da sinema salonlarını ve İstanbul’u süsleyecek afiş, renk uyumunu festivalin simgesi yunusla tamamlarken; bu yılki sloganı #HerŞeyeRağmen ifadesine de yer veriyor.

Festivalin Bu Yılki Sloganı #HerŞeyeRağmen

Festivalin bu yılki sloganı #HerŞeyeRağmen olarak belirlendi. Yaşanılan pandemi sürecinin etkileri hâlâ devam ederken, sinema salonları yeni ve kontrollü normalleşme süreci dahilinde 1 Temmuz itibariyle resmi olarak açıldı. Festivalde de bu yıl yetkili makamlarca belirlenen kurallar ve tedbirlere uyularak sinema salonlarında fiziki olarak gösterimler yapılacak. Boğaziçi Film Festivali, gösterimlerini COVID-19 tedbirlerine uygun olarak yeniden düzenlenen seans saatleriyle beraber fiziki olarak sinema salonlarında gerçekleştirerek seyircisini bu yıl da salonlarda ağırlamayı planlıyor. Pandemi sürecine ve getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen film gösterimlerini, filmlerin ait olduğu sinema salonlarında #HerŞeyeRağmen gösterme istek ve kararlığını slogan haline getiren Boğaziçi Film Festivali, sosyal mesafeli bir şekilde festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm sinemaseverleri sinemaya ve salonlara destek vermeye çağırıyor.

Fiziki gösterimlerin yanı sıra festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab da ise bu yıl tüm platform sunumları ve bu kapsamda düzenlenen etkinlikler online olarak organize edilecek.

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