VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 17:15:00

73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de 16-26 Şubat'ta düzenlenecek 73. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film, "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, bu yıl gerçekleştirilecek ve 10 gün sürecek 73. Berlinale programını tanıttı.

ABD'li yönetmen Rebecca Miller'in "She Came to Me" filmiyle 16 Şubat'ta başlayacak festivalde 18 film, Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Organizasyonun uluslararası jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Kristen Stewart yapacak.

Festivalde yönetmen Burak Çevik'in "Unutma Biçimleri" adlı yeni filmi "Forum" bölümünde gösterilecek.

Dünya prömiyerini 73. Berlinale'de yapacak "Unutma Biçimleri" filminin başrollerini Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak paylaşıyor.

Film, 14 yıl önce ayrılan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen çiftin hikayesini anlatıyor.

Bu yıl 67 ülkeden 283 filmin gösterileceği Berlinale'nin ödül töreni 25 Şubat'ta yapılacak.

Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:

"20.000 Species of Bees" (Estibaliz Urresola Solaguren), "Bai Ta Zhi Guang" (Zhung Lu), "Bis ans Ende der Nacht" (Christoph Hochhaeusler), "BlackBerry" (Matt Johnson), "Disco boy" (Giacomo Abbruzzese), "Le Grand chariot" (Phlippe Garrel), "Ingeborg Bachmann-Reise in die Wüste" (Margerethe von Trotta), "Irgendwann werden wir uns alles erzaehlen" (Emily Atef), "Limbo" (Ivan Sen), "Mal Viver" (Joao Canijo), "Manodrome" (John Trengove), "Music" (Angela Schanelec), "Past Lives" (Celine Song), "Roter Himmel" (Christian Petzold), "Sur l'Adamant" (Nicolas Philibert), "The Survival of Kindness" ( Rolf de Heer), "Suzume" (Makoto Shinkai) ve "Totem" (Lila Aviles).

Etiketler : berlin film festivali altın ayı film
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Karne kutlaması

Karne kutlaması
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX