VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyar...
"Rezilliğe izin vermeyeceğiz"
Hürjet ne zaman uçuşa geçecek?
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye kadar imalat kapasitesi olan çok fazla ülke yok
Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi
Türkiye'nin son dönemdeki yoğun diplomasi trafiği
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri belli oldu
Mutabakat sağlandı
TEKNOFEST Samsun 3. Gününde Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Başkan Erdoğan'dan boykot çağrısına sert cevap
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan adli yıl mesajı: Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlık
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
01 Eylül 2022 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 14:03:00

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl "Ayna Ayna", "Bir Umut", "Bomboş", "Gidiş O Gidiş", "Hara", "Iguana Tokyo", "Kar ve Ayı", "Karanlık Gece", "Kurak Günler" ve "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı filmler ödül için yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek film festivalinin hazırlıkları sürüyor.

Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun, yapılan 46 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlediği 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi.

Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna", Ümit Köreken'in "Bir Umut", Onur Ünlü'nün "Bomboş", Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş", Atalay Taşdiken'in yönettiği "Hara", Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece", Emin Alper'in "Kurak Günler" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.

"Ayna Ayna", "Bomboş", "Hara", "Iguana Tokyo", "Karanlık Gece" ve "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı yarışma filmlerinin ilk gösterimleri de festivalde gerçekleştirilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde dereceye girenlere toplam 840 bin lira ödül verilecek.

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayna Ayn Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Babasını geçti

Babasını geçti
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Anne acısı

Anne acısı
Derya'nın minik misafiri

Derya'nın minik misafiri
Ustaları unutmadı

Ustaları unutmadı
Görkemli düğün

Görkemli düğün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes