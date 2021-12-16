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16 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00

56 ülkeden Bilecik'e öğrenci akını... Dünya 'Kuruluş Toprağı'na geliyor

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Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik, TRT'nin dönem dizileriyle dikkat çekti. İki yıl önce 26 ülkeden 418 öğrencisi olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde şu an 52 ülkeden bin 360 kişi eğitim alıyor.

DÜNYA ÇAPINDA İZLENİYORUZ

Türk dizilerinin dünya çapında geniş izleyici kitlelerine ulaşmasıyla Osmanlı'nın "kuruluş toprağı" Bilecik'e ilginin artması ve üniversitenin sahip olduğu imkanlar sayesinde kentteki uluslararası öğrenci sayısı, son iki yılda üç katını geçti. İki yıl önce 26 ülkeden 418 öğrencisi bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, şu an 52 ülkeden bin 360 uluslararası öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunuyor.

KÜLTÜRÜMÜZÜ MERAK EDİYORLAR

Bu üniversiteyi tercih eden uluslararası öğrenciler, Türkçe eğitimi de alıyor. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Erasmus", "Farabi" ve "Mevlana" gibi değişim programlarıyla kente gelen öğrencilerin hem eğitim aldığını hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Rektör Beydemir, Bilecik'i, konumu ve coğrafyasıyla butik ve güvenli bir şehir olarak nitelendirdi.

Etiketler : Türk dizileri Osmanlı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
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