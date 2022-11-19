56. Konya Âşıklar Bayramı'na muhteşem final

4 yıldır Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "56. Konya Aşıklar Bayramı"nın finali, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



"Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla yapılan organizasyonun final programı öncesinde aşıklar ve halk ozanlar; etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı'nda, Karatay Belediyesi önünde, Kültür Park'ta; Hükümet Meydanı ve Gedavet Yolu'nda kısa süreli açık alan gösterisi yaptı.

2 GÜNLÜK KÜLTÜREL ŞÖLENE KARATAY GENÇLİK MERKEZİ'NDE MUHTEŞEM FİNAL



56. Konya Aşıklar Bayramı"nın final programı Karatay Gençlik Merkezi'nde 4 ülke, 24 şehirden 37 aşık ve halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi. Konyalılardan tam not alan programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Aşık Veysel'in Torunu Nazender Süzer Gökçe, Şair ve Yazar Feyzi Halıcı'nın Eşi Bahar Halıcı ile Konyalılar katıldı.

KONYA AŞIKLAR BAYRAMI BİR MİHENK TAŞIDIR



Programa katılan Aşık Veysel'in Torunu Nazender Süzer Gökçe, 56. Konya Aşıklar Bayramı'na katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Dedesi Aşık Veysel'in de 1966 yılında Konya Aşıklar Bayramı'na onur konuğu olarak katıldığını aktaran Gökçe; "Bu bağlamda Konya Aşıklar Bayramı aşıklık kültürü için bir mihenk taşıdır. Aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli gördüğümüz bu programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

HALK OZANLARINDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR



İki gündür 56. Konya Aşıklar Bayramı kapsamında şehrin çeşitli noktalarında açık hava gösterilerinin ardından organizasyonun finali için Karatay Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen aşıklar da, Konya Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler. Konyalıların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden aşıklar, aşıklık kültürünün yaşatılması, korunması ve geleceğe aktarılmasında Konya Aşıklar Bayramı'nın büyük önem taşıdığına vurgu yaptılar.

VATANDAŞLARDAN KONYA AŞIKLAR BAYRAMI'NA TAM NOT



Bu yıl "Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla gerçekleştirilen 56. Konya Aşıklar Bayramı'na katılan Konyalı vatandaşlar da programın öneminden bahsetti. Vatandaşlar; "Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Aşıklar Bayramı'na katıldığım için mutluyum. Bu bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz. Buna sahip çıkılması bizler için sevindirici bir durum. Programı düzenleyen Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dediler.

AŞIKLIK, TARİHİMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜRÜNÜ, KÜLTÜRÜMÜZÜN BÜYÜK VE DEĞİŞMEZ BİR PARÇASIDIR



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada Aşıklık geleneğini yaşatmaya, bu kadim kültürü daha da ileriye taşımaya, Karatay ile özdeşleşmiş bu birikimi dünyaya duyurmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca, "Aşıklık geleneği; sözüyle, sazıyla, hikayesiyle tarihimizin çok önemli bir ürünü, kültürümüzün büyük ve değişmez bir parçasıdır. Bu geleneğin tarihini aramaya kalksak, kaç yüzyıl önceye gideriz, bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey şudur: "Bizler, bir söz medeniyetinin evlatlarıyız." Söz; bizde senettir. Söz, bizde gönülden çıkar gönüle girer. Söz, bizde savaşı bitirir, kalpleri imar ve ihya eder! Sözün kuvveti ve kudreti ise aşıkların sinesinde gizlidir! Aşıkları nasıl tarif etsek bilmem ki! Onlar küçükten büyüğe, 7'den 70'e kahramanlık, aşk, vuslat hikayeleri anlatırlar. Geleneğimizi aktarır, medeniyet birikimimizden bahsederler! Sözleri ve sazları aynı anda gökyüzüne ulaşırken, bize bazen dost, bazen baba, bazen yâr, bazen bir öğretmen, bazen sırtımızı yaslayacağımız bir dağ olurlar! Onlar sazıyla dünyayı güzelleştirirken, hikayeleriyle, kıssalarıyla, özlü sözleriyle kalbe işlerler. İnsana insanı anlatır, insana dünyayı tanıtırlar! Görmeyen gözleri açar, duymayan kulaklara duyurur, taş olmuş kalpleri tuz ile buz ederler! Aşıklıkta mesele kabiliyet kadar usta-çırak ilişkisine de sadakat göstermektir. Söz söylemek, tele vurmak şüphesiz meşakkatli bir süreçtir. Âşık olmak hem kabiliyet hem de sabır işidir. Çırakken de usta olurken de aşıklar, bu kutlu işe talip olana sabrı, çabayı, azmi öğretirler. Kadim mirasımızın çok değerli bu geleneği; aziz milletimizin gönül-irfan-tasavvuf-sanat ilişkisini tasvir ve tarif etmektedir" dedi.

KARATAY İLİM DEMEK, İRFAN DEMEK, GEÇMİŞ VE İSTİKBAL DEMEKTİR



Konya'yı Anadolu'daki medeniyetin doğum yeri olarak tanımlayan Hasan Kılca, Karatay'ın Konya ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları aktardı: "Selçuklu'ya ruh veren Hazreti Mevlâna Karatay'dadır! Çift başlı Selçuklu kartalına hem doğuyu hem batıyı hedef olarak gösteren medreseler Karatay'dadır! Kahraman ordumuzun kazandığı zaferleri maneviyatla destekleyen eller, Karatay'da semaya kalkmıştır! Bu bakımdan Karatay tarih demektir, gelenek demektir, kültür demektir! Karatay ilim demek, irfan demek, geçmiş ve istikbal demektir! Karatay'ı tek bir kelimeyle ifade edecek olursak; vefa demektir! İlçemizin, kökü derinlere uzanan bu mirasından hareketle sadece Karatay'ımızın değil Konya'mızın, Türkiye'mizin, Türk-İslâm dünyamızın, kısacası tüm gönül dünyamızın değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz! Çünkü biliyoruz ki; vefa sadece bir semt adı değildir. Vefa, en çok Konya'ya yakışır! Vefa, en çok Karatay'a yakışır! Vefa, en çok bize yakışır! Tarih şahittir ki, maziden âtîye köprü olan Karatay'ın diğer adı vefadır! İşte bu vefanın gereğini yerine getirerek, yıllardır olduğu gibi aşıklarımızı bir araya getiriyor; onları destekliyor, bu buluşmalarla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmalarını sağlıyoruz."

KONYA AŞIKLAR BAYRAMI AŞIKLIK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE TÜM DÜNYAYA YAYILMASI ADINA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuşmasının sonunda kültürümüzün mihenk taşı olan Aşıklık geleneği ve aşıkların yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Başkan Hasan Kılca; "Anlatamam derdimi dertsiz insana!" diyen Aşık Veysel'in aziz hatırası adına, "Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla düzenlenen bu program, inşallah aşıklık kültürünün korunması, geliştirilmesi ve tüm dünyaya yayılması adına önemli bir dönüm noktası olacaktır! Ben sözlerime son verirken Aşıklar Bayramı'nın başlamasına vesile olan rahmetli Aşık Feyzi Halıcı'ya, Ali Berat Alptekin'e ve geçmişten bugüne vefat eden tüm aşıklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek programımıza katılan aşıklarımıza, saz ve söz sevdalılarına, Aşık Veysel'e vefa gösteren tüm aşık kardeşlerime şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Karatay'ın mazisine yakışır bir şekilde kültür, sanat, tarih ve medeniyet şehri olduğunu göstermek ve bunu daha da ileriye taşımak için gayret eden ve bu programda emeği geçen her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GELENEĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ



AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 56. Konya Aşıklar Bayramı'nı düzenleyen Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek böylesine önemli ve anlamlı bir programa katıldığı için mutlu olduğunu aktardı.

Ahmet Sorgun, sözlerini şöyle tamamladı; "56. Konya Aşıklar Bayramı'nın teması vefa. Bizler de vefayı büyüklerimizden ve değerlerimizden aldık. Bu değerimize de sahip çıkmamız lazım. Daha da önemlisi, geleneği olmayanın geleceği de olmaz diyoruz. Benim küçüklüğümden beri hatırladığım iki program var. Birisi Hz. Mevlana Törenleri öbürü de Konya Aşıklar Bayramı'dır. Aşıklar dertli insanlardır. Derdi olmayanlar da dünyaya yük insanlardır. Onun için de aşıklar herkesten çok dinlenmeye değer insanlardır. Bizler de bu akşam aşıklarımızı dinlemeye geldik. Saz da söz de onların. Programı düzenleyen Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum."

Program, Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı belgeselin ardından yine Aşık Veysel'i anlatan kısa bir tiyatral gösteriyle devam etti. Âşıklar ve halk ozanları, Karatay Gençlik Merkezi'ndeki final programında bütün hünerlerini gösterdi. Konyalıların büyük ilgi gösterdiği program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programa Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte Türkiye'nin 24 farklı ilinden katılan toplam 37 halk ozanı; atışmalar, türküler, koçaklamalar ve güzellemelerle tüm gönülleri fethetti.

Programda gerçekleştirilen atışmaların yanı sıra dudakdeğmez gösterileri de Konyalılardan tam not aldı. Öte yandan Programın jüri üyeliklerini ise Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Pof. Dr. Sinan Gönen, Prof. Dr. Atilla Özdek ve Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ayva yaptı.